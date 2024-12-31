有3跡象「你恐不會再長高了」！醫嘆：生長高峰期已過

▲擔心孩子長不高？醫師分享3徵兆可判斷孩子還會不會長高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

在孩子的成長路上，身為爸媽不免擔心「我的孩子是否太矮小？」就怕輸在起跑點上。該如何判斷孩子是否還在長高，或已經接近停止生長？骨科醫師嚴可倫分享「3大徵兆」恐代表他／她不會再長高了。他提醒，均衡飲食、充足睡眠和適度運動是促進孩子長高的關鍵，若發覺孩子的身高明顯落後同齡人，可尋求醫師評估。

台中光田醫院骨科醫師嚴可倫在粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》發文分享長高好習慣，提醒家長們要確保孩子有攝取足夠的蛋白質、鈣、維生素D等營養素，並避免過量甜食和高油脂食物；同時，保持每天至少8～10小時的高品質睡眠，並配合跳繩、籃球、游泳等運動，都是幫助長高的關鍵。

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▼充足的高品質睡眠對於孩子長高有幫助。（示意圖／免費圖庫Pexels）

嚴可倫分析「孩子停止長高」的3大特徵：

1.身高變化慢：若孩子的身高在1年內的增長幅度明顯減少、甚至停滯，可能是生長板開始閉合的信號。生長板是骨骼長高的關鍵部位，一旦逐漸閉合時，身高增長的空間也會逐漸減少。

2.性徵提早出現：如果孩子出現性徵提早發展，例如女生胸部發育、月經來潮；男生聲音變低、長出鬍鬚，這可能導致生長板提早閉合，影響最終身高。

3.肌肉變結實：隨著青春期的到來，男生的肌肉會變得結實，女生體態則更為明顯，這通常表示「生長的高峰期」已過。當骨骼和肌肉開始成熟，身高增長的速度會明顯變慢。

孩子的身高明顯落後於同齡人，該如何治療？嚴可倫表示，應盡早尋求醫師評估，進行骨齡檢查與荷爾蒙檢測，而根據診斷結果，醫師可能會建議使用生長激素治療，或抑制荷爾蒙治療。他說明，前者適用於生長激素分泌不足的孩子，能有效促進骨骼延長；後者則對於性早熟的孩子，能延緩生長板閉合，以爭取更多的成長空間。