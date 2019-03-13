25歲OL眼前突模糊！醫一看秒嚇歪...「眼球颳起暴風雪」視力剩0.4



▲OL眼睛不適、視力驟降，就醫檢查結果連醫師都嚇傻。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

這一週又有冷氣團接連報到！一名25歲OL，近日低溫讓她感覺雙眼異物感增加，且出現黏稠黃色分泌物，伴隨著流淚、畏光與刺痛感，視力明顯變差感覺像覆蓋一層膜，點人工淚液也無效。就醫發現視力僅剩0.4，雙眼角膜甚至出現細絲狀，彷彿「片片雪花」的白色沉積物，連醫師都看傻。

冷氣團報到，病人眼睛也下雪？收治個案的輔英科技大學附設醫院眼科洪啟庭醫師指出，一名25歲李姓OL，於近日低溫強襲時感覺眼皮沉重、異物感增加，且出現黏稠黃色分泌物、流淚又畏光，雙眼疼痛難耐，視力變差彷彿蓋了一層膜。患者自述，過去有類似症狀，只要不斷眨眼或點眼藥水即可改善，但此次試了數次都無效，症狀越來越嚴重而立即就醫。

洪啟庭說，女子就醫時雙眼視力只剩0.4，且淚液檢驗發現「淚腺幾乎沒有分泌」；而在裂隙燈下發現其雙眼結膜充血外，再以螢光染色檢查患者角膜時，發現她的雙眼角膜佈滿細絲狀，彷彿雪花的白色沉積物，一片片卡在眼球上，連醫師都傻眼。

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▲女子兩眼角膜皆出現「白雪飄飄」的景象。（圖／洪啟庭醫師獨家授權提供）

洪啟庭詢問其病史，發現女子多年來都有配戴隱形眼鏡習慣，但從去年開始可配戴隱眼時間從10小時銳減剩2～3小時即容易出現異物感重、眼睛睜不開症狀，被醫師診斷患有重度乾眼症，必須常點人工淚液才有改善。但在前幾天冷氣團報到時，患者卻未增加給藥次數，造成淚液嚴重不足，以致許多細胞雜屑無法隨淚液被帶走，造成罕見的「絲狀角膜炎」，才讓眼睛出現下雪情況。

在進行角膜絲狀物刮除手術，並給予不含防腐劑的人工淚液和抗生素眼藥水後，女子角膜於2天後全部生成，且視力也恢復至1.0。洪啟庭說，在乾眼症的諸多臨床表現中，「絲狀角膜炎」常見於嚴重症狀，而主要原因有：



1.本身的角膜上皮細胞不佳或者合併嚴重之環境因素，如冬天氣溫偏低或長期配戴隱形眼鏡。

2.眼睛乾燥或異物侵入造成上皮細胞破損。

3.神經麻痺引起的眼皮運動障礙，多見於顏面神經麻痺或加護病房眼睛閉合不全的病患。



洪啟庭解釋，眼睛絲狀物由退化或變質的上皮細胞及黏液組成，附著於角膜表面，若不處理，會附著數天甚至數週，嚴重恐造成角膜感染。隨著冷氣團接力而來，他也提醒乾眼症患者要小心相關衍生問題發生，在這段時間不妨多點些人工淚液；但也警告，一般人工淚液恐含有防腐劑benzalkonium成分，點多或點久恐造成角膜上皮細胞產生病變或破皮，越點越不舒服，呼籲若要長期且多次使用人工淚液的患者，應使用不含防腐劑之劑型。