負面情緒放不下？　學會「這招」過得比任何人都開心

▲碰到負面情緒不知道怎麼解決嗎？（影／貝克書提供，請勿任意使用）

▲心情不好怎麼辦？（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

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大家都會有喜怒哀樂，但是負面情緒並不是每個都能夠妥善的處理。今天貝克書要來教大家遠離負面情緒，隨時抱持感恩的心，你會活得更快樂！

▲時時懷抱著感恩的心會過得更快樂。

貝克書表示，面對任何事都懷有感恩的心，事情或大或小都要懂得珍惜眼前的一切，就不會有負面情緒，因為大腦沒有辦法同時擁有兩種情緒。

比方說，今天你被告白的對象拒絕了，但你不應該埋怨對方為什麼不愛你，而是感謝對方願意花時間傾聽你訴說對他的愛意，因為有感恩的心，跟人的互動就是和善的，不與人為敵，有一天對方就會因為你的善良而對你有好感。

凡事要懂的「知足常樂」，不把別人為你的付出視為理所當然，才能讓你的知足常樂變成一種自發性的習慣。

▲感恩的心和負面情緒無法並存。（圖／貝克書提供，請勿任意使用）

面對負面情緒時，並不是每個人都有能力遠離它，負面情緒就像是無形的壓力一樣，可以試著感受它，再想想如何解決，情緒來得快，去得也快，學習和負面情緒共處，就能面對人生中未知的變化。當負面情緒來臨時，也能用感恩的心看待事情不同的面向，如果生活中總是伴隨著不如意的事情讓自己不開心，會成為負面循環，和人之間的互動關係會變差。

用正面能量影響對方，並時時刻刻學習用感恩的心看待周遭一切的事物，也學會接納和放下負面情緒，就能當一個懂得知足常樂的人！

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