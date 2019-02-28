負面情緒爆炸！容易「覺得心很累」5星座　你是太無私or太苛責？



▲你也常常因為極端的情緒感到心很累嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

在你身邊也有一個因為情緒太滿而容易感到心很累的朋友嗎？他們迫切解決需要被處理的危機和問題，以至於常常容易感到生氣、失落、焦慮，情緒極端。國外網站《Yourtango》統整出容易感到筋疲力盡的5大星座，他們總是關注他人，而忘了照顧自己，花費了大量精力卻搞得自己魂不守舍。希望看完文章後，這些人能更了解自己，讓內心更和諧。

1.雙魚座

雙魚座的人情緒容易激動，因為他們不僅想解決自己的問題，還連同把別人的煩惱視為幾任，將別人的悲傷都攬在自己身上，內心必須乘載比別人更多的負面情緒，就是因為他們對別人的在乎與無私多於愛自己，最終搞得自己壓力很大、心煩意亂，所以想要解決自己的心累情況，請對自己好一點。

2.巨蟹座

敏感的巨蟹容易有情緒上的起伏，容意思緒混亂，你永遠不知道自己對他而言是好友還是敵人？這樣的情緒不只讓他們深陷悲傷危機，也常搞得身邊的人百思不得其解，所以如何達到情緒上的平衡，這是他們一輩子都要學的課題。

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▲天蠍容易把情緒藏得很滿，輸不知內心激盪起的波瀾很大。（示意圖／pakutaso）

3.天蠍座

天蠍們神秘兮兮，總是把情緒藏的很深，不想讓身邊的人感受到情感上的負擔，每當遇到事情總是不願分享，也因此讓人誤以為他們很冷靜，殊不知內心激盪起的波瀾如此之大。那個曾經背叛他們的朋友，或是讓他們愛到瘋狂的對象，一直以來都惦記著。

4.處女座

處女座們不只愛評斷別人，更愛批判自己，天生完美主義他們常試著讓自己變得更加完美，但世上無完人，只要一沒做好，他們就對此耿耿於懷，會感到沮喪甚至焦慮。所以要懂得放過自己，別再追求當個100分的人，實在太累了。

5.射手座

射手座的生活就是希望能獲得身邊的人足夠的支持與讚美，當他們的啦啦隊長與支持者，一旦沒有滿足射手們的需求，射手們就會耿耿於懷，覺得自己的存在毫無意義。這樣的個性容易搞得自己心很累。