ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

負面情緒爆炸！容易「覺得心很累」5星座　你是太無私or太苛責？

點評:心好累～～～
ETtoday健康雲

滑手機,無聊,厭世。（圖／記者李佳蓉攝）
▲你也常常因為極端的情緒感到心很累嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

在你身邊也有一個因為情緒太滿而容易感到心很累的朋友嗎？他們迫切解決需要被處理的危機和問題，以至於常常容易感到生氣、失落、焦慮，情緒極端。國外網站《Yourtango》統整出容易感到筋疲力盡的5大星座，他們總是關注他人，而忘了照顧自己，花費了大量精力卻搞得自己魂不守舍。希望看完文章後，這些人能更了解自己，讓內心更和諧。

1.雙魚座
雙魚座的人情緒容易激動，因為他們不僅想解決自己的問題，還連同把別人的煩惱視為幾任，將別人的悲傷都攬在自己身上，內心必須乘載比別人更多的負面情緒，就是因為他們對別人的在乎與無私多於愛自己，最終搞得自己壓力很大、心煩意亂，所以想要解決自己的心累情況，請對自己好一點。

2.巨蟹座
敏感的巨蟹容易有情緒上的起伏，容意思緒混亂，你永遠不知道自己對他而言是好友還是敵人？這樣的情緒不只讓他們深陷悲傷危機，也常搞得身邊的人百思不得其解，所以如何達到情緒上的平衡，這是他們一輩子都要學的課題。

請繼續往下閱讀...

▲▼悲傷,難過,孤獨。（圖／pakutaso）
▲天蠍容易把情緒藏得很滿，輸不知內心激盪起的波瀾很大。（示意圖／pakutaso）

3.天蠍座
天蠍們神秘兮兮，總是把情緒藏的很深，不想讓身邊的人感受到情感上的負擔，每當遇到事情總是不願分享，也因此讓人誤以為他們很冷靜，殊不知內心激盪起的波瀾如此之大。那個曾經背叛他們的朋友，或是讓他們愛到瘋狂的對象，一直以來都惦記著。

4.處女座
處女座們不只愛評斷別人，更愛批判自己，天生完美主義他們常試著讓自己變得更加完美，但世上無完人，只要一沒做好，他們就對此耿耿於懷，會感到沮喪甚至焦慮。所以要懂得放過自己，別再追求當個100分的人，實在太累了。

5.射手座
射手座的生活就是希望能獲得身邊的人足夠的支持與讚美，當他們的啦啦隊長與支持者，一旦沒有滿足射手們的需求，射手們就會耿耿於懷，覺得自己的存在毫無意義。這樣的個性容易搞得自己心很累。

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

關鍵字： 心靈 運勢 占卜 星座 心累 Yourtango
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

主動報備！男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆...他中了幾項

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的！ 她痛到漏尿...醫劃開傻了

獨／女大生遭性侵！走路像鴨2個月沒來...她狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

老二沒人疼！網痛揭「排行中間」心酸事Top10...叛逆只想得到愛

別傻了！多喝水不會軟化大便...醫曝「便祕這4件事」網友狂搞錯

正妹空姐「那邊一直發炎」：沒辦法停止，我要工作！淒慘真相曝

月經來K歌傷喉！婦科醫：生理期「做10件事＝自殘」...妳中幾項

感冒還在多喝水？營養師2年沒生病　驚曝獨家「抗病神招」好超快

脾氣好到爆！和5大星座交往「要吵架超難」...另一半上榜了？

20多歲女硬屎卡肛1週！醫一挖「土屎流」臭炸診間...男友摀鼻開溜

讀者迴響

回到最上面