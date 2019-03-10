止痛藥變貴了！「普拿疼4月起調漲」最高漲10%

▲普拿疼繼旗下知名感冒藥上漲後，止痛藥也將在下月調漲。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

普拿疼繼旗下知名感冒藥「伏冒加強錠、熱飲」在前年6月調漲之後，止痛藥也將在下個月1日起調漲，漲幅約5%到9%，止痛加強錠、速效膜衣錠依不同錠數分別漲15-20元，其中速效膜衣錠漲幅較高，漲幅約10%，10錠售價將從159元漲到175元。

普拿疼公司葛蘭素史克公司（GSK）因營運和產品成本上漲，此波漲幅約5%到9%，分別為止痛加強錠10錠從160元漲到175元，20錠裝從265元漲到285元，30錠從390元漲到410元；速效膜衣錠10錠則漲幅最大，從159元漲至175元。而除了漲價之外，另一品項膜衣錠也將更改包裝，10錠、20錠將改為12錠和24錠裝。

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不少民眾有頭痛困擾，到藥局都會表明要購買普拿疼止痛藥。藥師公會全聯會沈采穎指出，普拿疼算是止痛藥第一品牌，國內市佔率超過5成，而這次除了價格上漲，普拿疼也會更改原有的鋁箔材質包裝膜，新包裝會多加一層8微米樹脂成分，讓兒童無法輕易撕開，避免誤食。

▲藥師提醒，普拿疼每日最大建議服用量不可超過4000mg。（圖／ETtoday資料照）

而針對國人頭痛就吃普拿疼，過去也曾發生吃過量引發危害的案例。藥師甘誼文提醒，普拿疼的副作用主要是因為服用劑量過高而發生，因此在使用時需特別注意每日（每24小時）的建議最大服用劑量不應該超過4000mg，以市售常見的劑量一顆500mg來計算，一天不能吃超過8顆，每4~6小時可再次服用，但需特別注意兩次間隔不要短於4小時。

另外，若普拿疼使用過量或與酒精併用，有可能會對肝臟造成損害或是引起急性肝衰竭。甘誼文強調，服用普拿疼切記不可以飲酒，如果是本身就有肝腎臟問題、體重過輕或營養不良、經常飲酒的人，或是現正服用Warfarin等抗凝血劑的患者，建議在使用前先諮詢醫師或是藥師。

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