超市3種「假健康食物」專家良心建議：少吃　你也超愛買沙拉？



▲專家指出，沙拉包裝袋上可能有沙門氏桿菌生長。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導



相較於傳統市場的蔬果，普遍的民眾一定都認為超市裡販賣的生鮮蔬果更加的安全、衛生，但這未必是真的。根據英國《鏡報》指出，科學家警告，儘管超市裡的生鮮蔬果皆標示「已洗淨」、「已殺菌」，但包裝用的袋子卻可能是沙門氏桿菌的滋生地，即食的生菜沙拉更是造成英國民眾食物中毒的第二大原因。



記錄片《超市食物的秘密》揭開了超市食物的神秘面紗，發現某些食物並不如你想像中那麼健康和營養。

1.生菜沙拉

洗乾淨又切好的生菜沙拉看來食用方便，但卻會讓你付出代價！萊斯特大學（University of Leicester）科學家們發現，將沙拉放入塑膠包裝袋或塑膠盒中會促使沙門氏桿菌的生長，這種細菌每年造成歐洲5萬人死亡。此外，外觀破損的生菜也會殘留難以清除的寄生蟲，會增加致病、引發胃痙攣、腹瀉等風險。

微生物學家Primrose Freestone博士指出，若你發現容器底部出現褐色液體，即可能增加沙門氏桿菌或有害物質的生長，建議別吃了。而生菜外觀若有破損或是袋子膨脹，也代表裡頭正滋生肉眼看不見的微生物，就別買了吧。

2.當季水果

無論現在是什麼季節，超市都可為人們提供所有類型的水果，但本身鑽研農產品收穫保存技術面的專家，格林威治大學Debbie Rees教授透露，為了長期儲存蘋果，會先將它們放進裝滿混合氣體的冷藏倉庫裡，以停止它成熟。為了避免蘋果腐爛，會降低氧氣濃度，以利在完美時間點出現在超市商品架上。

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▲號稱無麩質的麵包，可能摻入更多添加劑。（圖／達志／示意圖）

3.無麩質麵包

很多人出現乳糜瀉或腸漏的原因出自於「麩質過敏」，不過是否改吃無麩質就會減緩症狀呢？其實，號稱無麩質的麵包為了達到民眾喜歡的口感，於製作過程中會摻入更多添加劑和化學物質，甚至有人說，不含麩質的麵包不該被稱為麵包。營養學專家Aisling Pigott指出，「選擇無麩質麵包或蛋糕更健康，但為了維持風味，往往使用過多添加物」。