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怕得憂鬱症！竹科男「壓力大不想上班」　醫1招判斷：過勞也會啦

點評:最近有沒有覺得越來越厭世呀~~~
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▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲工作過勞和憂鬱症出現的症狀，兩者容易混淆。（圖／pakutaso免費圖庫）

記者謝承恩／綜合報導

一名50多歲竹科公司高階主管，多年前因為覺得工作壓力太大不想上班，就醫後長期吃高劑量抗憂鬱藥多年，狀況雖然穩定，但是擔心藥物導致的副作用，希望更了解自己的病情。醫師研判，患者的壓力主要是來自工作，比較像是「工作過勞」，經生活飲食習慣藥物調整，目前已經逐漸恢復對工作生活再度充滿幹勁。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰指出，最近不少竹科工程師來就診，普遍描述的症狀都是工作過勞症狀，常見的心理症狀包括不想上班、工作時整天覺得筋疲力盡、疲勞無法恢復、對工作抱怨連連、失去熱情動力、對周遭變得麻木無感、容易煩躁沒耐心、和同事易起衝突、工作也無法專心、無法下決定、效率變差、失眠，其他常見身體症狀包括頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適、消化不良。

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周伯翰說，過勞會讓大腦前額葉功能低下，進而影響判斷力、生活動力、專心度、情緒和身體感覺的統合，因此造成工作過勞的身心症狀。周伯翰指出，「工作過勞」和「憂鬱症」症狀相似易混淆，當發現以上症狀，建議先找專業醫師做評估和壓力檢測，有時候不一定真的是「憂鬱症」。

▲▼上班族,被罵。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲工作過勞通常只要轉換職位或環境，就能產生改善。（圖／翻攝PAKUTASO）

周伯翰提到，通常工作過勞是與工作適應不良產生的身心症狀，比較不會出現如低自尊、罪惡感、人生無望感、甚至自殺意念等憂鬱症狀。此外，工作過勞透過轉換環境或是職務調整通常症狀就會改善，憂鬱症則往往需要長期吃藥預防復發。

但是研究也顯示忽略長期過勞會增加罹患焦慮症和憂鬱症的風險，甚至影響下班後的日常生活。另外，工作過勞常發生在工時長、高壓與一成不變的工作，生活單調、個性完美主義、使命必達的人都是工作過勞的高危險族群。如果過勞症狀出現比較嚴重的身心症狀，甚至出現了焦慮症、憂鬱症的情形，建議找專業的身心科醫師診療。

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