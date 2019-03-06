

▲孩子便秘，會影響身高嗎？（圖／取自pixabay免費圖庫）



文、圖／灃食教育基金會



一般來說，若是孩子一週排便不到兩次，或是有排便困難、肛裂或是肛門出血的情形，就有可能是便秘。而造成便祕的原因有很多種，包括纖維、水分攝取不足，長時間久坐，或是有便意時忽略了要去上廁所等。而大多數孩子便祕的原因，主要和生活飲食習慣不良、偏食有關。

研究指出，有便秘的孩子大多比較瘦小。這些孩子的飲食中攝取較多的動物性蛋白質，較少蔬菜水果，因此減慢腸道蠕動，影響營養素的吸收，長久下來容易讓腸道有發炎的現象。當孩子消化不好，代表腸道內壞菌較多，進食後會容易發酵形成氣體而造成脹氣，也直接影響孩子的食欲。當孩子食慾差加上吸收不好，就容易吃不胖、長不高。



以下有幾種常見的妙招，從改變生活習慣開始，一步一步的落實，就可以遠離便秘的發生。

１．均衡飲食

建議多吃蔬菜水果，並搭配全穀類、堅果、豆類等高纖的食物，才能獲得足夠的膳食纖維！攝取高纖食物的同時，也要攝取充足的水分，才能讓腸道順利運作喔！而正飽受便秘之苦的孩子，要先暫緩高纖飲食的習慣，因為這樣反而會雪上加霜，讓已經塞住的腸道更加動彈不得！







２．鼓勵孩子多喝水

開水是最好的飲料，經常活蹦亂跳的孩子特別容易忽略水分的補充。一般而言，20公斤(kg)以上的孩童，每日飲水量計算方式為：20ml x (體重(kg)-20)+1500ml，而補充水分是有彈性空間的，比如：活動量大或有感冒、發燒等情況，則可以額外多補充水分。







３．選擇含益生菌食物

無糖優酪乳、優格等，可增加體內的益生菌，能平衡腸道的菌相，孩子的解便與食欲問題也會迎刃而解。







其它像是培養孩子固定的排便時間以及良好的運動習慣，也是可以幫助預防便秘，維持正常的飲食與生長發育喔。





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