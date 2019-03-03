吃3種藥血壓還降不下來！　腎動脈交感神經阻斷術改善頑固型高血壓

▲謝智凱醫師指出，腎交感神經阻斷術，提供頑固型高血壓病人在服用多種藥物外的新選擇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一位趙先生有高血壓病史，且已發生腦中風兩次，患者早在腦中風前就發現有高血壓，但患者願意配合服用藥物控制，惟一旦服用降血壓藥物，就會產生諸多副作用，市面上所有高血壓藥物都無法繼續服用，經接受「腎動脈交感神經阻斷術」治療後，成功將血壓控制在目標範圍內，至今近一年仍維持良好效果。

柳營奇美醫院心臟科醫師謝智凱表示，高血壓性疾病位列台灣國人10大死因之一，尤其長期未獲得有效控制之高血壓，更是造成腦血管、心血管動脈粥狀硬化，進而導致腦中風及心肌梗塞的主要危險因子。而在高血壓病人中，有10至15％ 屬於血壓難以控制的「頑固型高血壓」。目前國際對於「頑固型高血壓」之定義為服用三種以上適當耐受劑量降壓藥（包含利尿劑）仍無法達到目標血壓值者，或吃四種抗高血壓藥物才能達目標血壓者。常令這類病人深感困擾，直到近幾年出現「腎動脈交感神經阻斷術」的治療方式才有了突破。

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謝智凱醫師說，所謂「腎交感神經阻斷術」，是指將腎動脈交感神經阻斷，進而降低交感神經活性，以達到控制血壓目的之手術方式。其方式與心導管手術類似，唯獨穿刺部位一般選擇鼠蹊部的股動脈，而非手腕的橈動脈。通常手術傷口不大，併發症少，術後只要傷口達到完全止血，在院觀察一晚血壓變化，穩定後隔天即可出院。

因此目前「腎動脈交感神經阻斷術」主要用於治療「頑固型高血壓」，或因服用過多高血壓藥物導致各種副作用發生不適的病人，藉以改善其用藥困境，達到更好的血壓控制來減少併發症的發生。目前所有的臨床實驗中，並未發現任何因施行「腎動脈交感神經阻斷術」引起併發症的案例，但這項技術尚未有腎功能不全及洗腎病人之臨床實驗，因此不適合使用在這類型的病人。

「腎動脈交感神經阻斷術」，可說是「頑固型高血壓」及因服用高血壓控制藥物導致各種副作用發生而感到不適病人的一大福音。但謝智凱醫師提醒，病人術後仍應保持良好的飲食、生活習慣及定期運動，避免抽菸及酗酒等不良習慣，並按照醫師指示用藥，持續穩定維持血壓在目標值內，愛護自己的身體，避免憾事發生。