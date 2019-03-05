小心半夜「暫時停止呼吸」！通氣量、血氧量明顯下降

▲晚上睡覺容易打呼？或是睡覺睡到突然停止呼吸？這時你可能得了睡眠呼吸中止症！（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

有些人可能會在晚上打呼，甚至是睡覺的過程中，枕邊人突然發現你停止呼吸了，經過了數十秒之後才又大抽一口氣，這個時候你可能罹患了「阻塞型睡眠呼吸中止症」。鄭淳予醫生今天要來帶大家認識這個疾病，下次如果發現自己白天疲倦睡不飽，小心是睡眠中產生的「呼吸中止現象」惹的禍！

會罹患「阻塞型睡眠呼吸中止症」，其實因為是人體上呼吸道的軟組織塌陷、鬆軟，或是扁桃腺、懸雍垂過度腫大，甚至是鼻部、口咽的結構異常，都會讓上呼吸道阻塞。在睡覺的時候，肌肉和軟組織的張力會特別鬆，習慣仰躺的人，上呼吸道通氣的通道容易被阻塞，才會導致短暫或頻繁的呼吸中止和停滯現象。患者容易打呼，也有可能睡覺睡到一半突然有10至15秒不呼吸，突然倒抽一口大氣，嚇到自己或是周圍的人，白天的時候就會非常疲倦。

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▲男性、肥胖、脖子粗短、年紀大或是有過敏性鼻炎的人罹患睡眠呼吸中只正的機率比較高（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鄭淳予醫師也提到，身材較肥胖、脖子粗短、年紀大或是罹患過敏性鼻炎男性特別容易得到阻塞型的睡眠呼吸中止症！這種現象也可能引發許多疾病跟風險，睡眠過程中的通氣量和血氧量會有明顯下降，容易罹患高血壓及糖尿病，嚴重的話則可能併發中風、心肌梗塞等後遺症。呼吸中止症患者早上起床經常頭痛、容易嗜睡，發生交通意外的可能性也較高，因此要儘早就醫治療。

▲側躺有助於改善睡眠呼吸中止症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

睡眠呼吸中止症的治療方法，鄭淳予則建議，減重、改變睡姿（側躺、趴睡）可以有效改善症狀。如果症狀遲遲無法改善，可以考慮戴連續性的正壓呼吸器，利用有壓力的呼吸器幫助你打開呼吸的氣道。想尋求更積極的治療或是願意嘗試侵入性治療的人，進行口咽部整型打開呼吸道或是配戴口部矯正版預防舌頭阻塞呼吸道都會是非常好的治療方法。

時常打呼、嗜睡或是睡眠經常停止呼吸的人，可以趕快到醫院尋求專業諮詢，才能避免較嚴重的後遺症發生！

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