影／全球首例肝癌指數飆高　竟是罕病胃神經內分泌腫瘤

記者游芳男／宜蘭報導

全球首例！罕病細胞型的「胃神經內分泌腫瘤」還併發肝癌指數飆高。宜蘭市一名58歲簡姓病患，因為上腹部不適檢查，意外發現甲型胎兒蛋白高到85(正常值為小於8)，但是病人本身並沒有B、C型肝炎，經北榮員山分院腹部超音波，以及電腦斷層也確認沒有任何肝臟腫瘤。但進一步檢查意外發現胃接近賁門有一個大型不規則潰瘍，切片檢查證實為罕見、大小約2點5公分「胃神經內分泌腫瘤」。經轉診後於過年前進行全胃切除手術，術後約20天肝癌指數也降至8.6 。

▲▼宜蘭市一名58歲簡姓病患，罹患全球首例！罕病細胞型腫瘤的「胃神經內分泌腫瘤」（上圖）還併發肝癌指數飆高，術後目前正康復中，簡男感謝北榮員山分院內科部主任朱正偉讓他重生。（圖／記者游芳男攝，下同）

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北榮員山分院內科部主任朱正偉表示，神經內分泌腫瘤屬於一種罕見疾病，國外發生率每10萬人口約5點5至6人，台灣發生率每10萬人口僅1點5至1點8人。俗稱肝癌指數的甲型胎兒蛋白升高，在罕見的胃神經內分泌瘤又同時合併甲型胎兒蛋白升高的案例，目前經文獻查詢為全球首例；他因此分享並提供臨床醫師及病人參考。

朱正偉說，神經內分泌腫瘤（Neuro-Endocrine Tumor，簡稱NET）屬於一種罕見會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤。直到蘋果創辦人賈伯斯罹患「胰臟神經內分泌腫瘤」，這個疾病才被重視。發生原因仍不清楚，研判與胚胎體內的染色體基因突變有關。

神經內分泌腫瘤國外發生率5.5至6人/10萬人口，台灣癌症資料庫顯示國人NET，平均診斷年齡為57.9 歲，發生率從1996 年0.3個/10萬人口增加到2008年的1.51 個，且廣泛地散佈在全身各處器官包括：胰臟及胃腸道器官就佔了80%，甲狀腺、喉頭、肺臟、胸腺、肝臟、膽囊、子宮頸、攝護腺、卵巢、唾液胃神腺等。

不煙不酒只愛喝茶從事推拿的簡姓病患說，「得此全球首例病症，我也覺得莫名其妙！」、「我很感謝朱正偉主任讓我重生」他工作原本覺得胃脹脹的不舒服，吃飯之後就覺得好多，生活習慣正常，口味也沒有吃重鹹，家族也無病史，現在因為胃被摘除，比較感受不到有飢餓感或是飽足感，目前是少量多餐，已住院3周，這星期即可回去，再接受12次的預防性的化療，而之前體他重73公斤，手術後體重剩下60公斤。