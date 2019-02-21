針灸vs.埋線減肥差在哪？中醫神解析：按「3穴道」也能瘦小腹



▲如果不敢針灸，也可以透過按壓水分穴、氣海穴和天樞穴瘦小腹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文、圖／郭大維中醫師

在門診中，想要變苗條的族群不分男女老少和族群，七十歲的阿姨想找回年輕時的自信，五十幾歲的大哥也想維持身材，但現代人生活步調快，吃東西的選擇五花八門，更沒時間運動，好不容易等到一個長假，一定很多人把握機會吃大餐，吃完再來一杯冰冰的飲料才痛快！

但其實這樣是很傷我們的「脾胃功能」的！想必現在大家應該都有吃回本，也覺得是時候來還債了吧？是的！我們馬上切入今天的重點，不拖泥帶水，今天跟大家分享如何甩甩過年肥。

以中醫的觀點來看，「脾」是氣血生化的來源，可以轉運食物中的營養滋養全身，若脾失健運，身體的運化功能失常，就容易變成痰濕積存於體內而形成水腫、肥胖。

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中醫調理通常會以用藥、針灸以及飲食建議提供指引和治療，其中針灸就是透過刺激人體穴位，促進局部的經絡暢通，影響五臟六腑，進而達到活血化瘀、健胃整脾的作用，那麼埋線跟一般針灸到底有什麼不同呢？簡單來說埋線就是針灸治療的進化版：

1.一般針灸：留針20分鐘，每兩天就要做一次。

2.穴位埋線：將可被人體吸收的線材埋入穴位，持續刺激穴道，發揮效果，直到線材被身體吸收為止，作用大約可以持續7～10天，有的人可能因工作繁忙，不能夠兩天回診針灸ㄧ次，就可以透過埋線來延長並加強針灸的療效。

無論是埋線或是針灸，中醫在治療上都會針對體質採用不同穴位治療，主要會著重在刺激脾經、胃經、腎經、任脈等穴道使經絡氣血暢通，達到協調臟腑、平衡陰陽、調和氣血的效果。

看到這邊一定會有人問我：「不敢針灸用按摩的有效果嗎？」當然可以！針對常見的小腹肥胖，平常就可以按按腹部的水分穴、氣海穴、天樞穴，另外開工後還沒收心，覺得憂鬱就想吃東西，在找東西吃之前，不妨按按手上的合谷穴、內關穴、外關穴，按到有痠脹的感覺即可，以上就提供給大家參考囉！

本文經「郭大維中醫師」授權轉載，原文在此

郭大維中醫師，現任扶原中醫診所總院長，主治專長為咳嗽、過敏、睡眠障礙、腸胃疾患、月經不適、轉骨、過敏、性功能障礙、頻尿等等；現有經營：粉絲團、官網。