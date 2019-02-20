為啥談戀愛總沒結果？「6殘酷原因」曝光...網QQ：難怪還單身



▲過度把感情「理想化」，反而會成為阻礙兩人關係發展的困難。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）



生活中心／綜合報導

為啥又分手了，問題到底出在哪？好不容易找到一個想讓自己進入關係的對象，結果不知道為何，最後卻又以分手收場，讓人瞬間對愛情的幻想全都破滅。對此，國外網站《Bright Side》就分析6個害你現在還單身的殘酷原因，其中把兩人關係理想話和一直想要改變對方都是問題所在！

為什麼有些人談戀愛總是失敗？「6個殘酷原因」曝光：

1.你把兩人關係「理想化」

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相信每個人的心中都有一套對於「完美關係」的看法，有些人可能會受到浪漫電影啟發，或僅僅是一本書這麼簡單，而人們的心中也常常會幻想著「要讓浪漫的愛情故事成真」。

但是，你對愛情的幻想可能會被現實壓垮，所以你要知道，這世界上並沒有一段感情能夠達到所謂的「理想」，也沒有完美無缺的伴侶。你應該要明白你的伴侶是一個真實的人，而不是幻想中的角色，他會有缺點，也會有優點，就跟你一樣。

2.你沒有自尊心

不管是在任何關係中，尊重自己和別人都是最基本的，你可以想想，你會去愛一個根本就不尊重自己的人嗎？如果你會，那很有可能是基於「內疚感」，這對你或是對另一半都沒有好處。

假如你真的不知道如何找到自尊心，《Bright Side》建議，當你開始感到悲傷或是沮喪時，你就需要找到一個方法來幫助自己撐下去，不管是興趣、工作成就或是知識都可以，只要能讓你了解到自己的價值就好，另外，也要記得，不要讓任何人懷疑你自己的自尊心。



▲在感情中千萬別弄丟了自尊心，你應該要知道自己的價值。



3.你一直想要改變對方

有些人認為「控制」有助於修復兩人的關係，但事實上，沒有人喜歡被操縱或是被強迫改變。不管你今天是在愛情或是其他關係中，你都應該要在一定的範圍內行事，如果你真的不喜歡伴侶的行為，而且對方也知道，但卻不願意改變，那這時候就該換你做出選擇：繼續留在他的身邊或是離開；你要知道，改變一個「不想改變」的人本身就是一項不可能的任務。

4.你無法選擇原諒

沒有人是天生完美無缺的，一定都會犯過幾次錯，而你也會犯錯。但是有時候，當你犯錯時，就算你認為相同的情況以後不會再發生，卻還是很有可能會再度發生，因為人們在批判他人的時候太過嚴格，而在檢視自己的時候卻太過寬鬆。

雖然要你接受自己不同意的事情很難，但你可以保留一些判斷的空間。就算你真的對於另一半做的事情感到很不爽、無法原諒，但你都跟他在一起了，何不再給他一次機會呢？



▲就算另一半真的做錯了，你很生氣，你還是可以試著給他一次新的機會。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



5.你還沒準備好進入一段關係

人們常常會把「愛」當作人生最終的幸福和快樂，但是在你進入一段關係之前，有沒有把自己的內心準備好也是關鍵。

在真正進入一段關係之前，你都是自己一個人，不管遇到任何問題，你都會靠自己解決並找到屬於自己的快樂，所以這也是為什麼你常認為「靠自己比靠別人好」的原因。

6.你只在乎、關心自己

在感情中，「自以為」被認為是導致分手的主要原因之一。如果你只考慮自己的感受和需要，這真的會扼殺你和另一半之間的愛；假如你真的想要一段成功的關係，那你就應該要知道，這世界不只是為了你一個人運轉而已，你應該要多多聆聽對方心中的想法。



▲如果你想要一段順利的愛情，就應該要多聽聽對方的想法，不能只是一意孤行。