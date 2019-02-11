市面上的醬油產品都是用基因改造的黃豆做的嗎？

▲雖然在全球有許多基因改造的食品，不過我們的政府目前只核准玉米、黃豆、棉花、油菜和甜菜這些基因改造食品原料可以從國外進口，因此除了這些食品消費者需要多加注意之外，其他無須太過擔心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

所謂的基因改造（genetically modified; GM），簡單的說，是把原有生物本身沒有的一小段特定基因，以人工技術加進它原本的基因中、改變原本的基因序列（又稱基因重組）以及其蛋白質的表現。用基因改造作物製做出來的食品，即為基因改造食品。理論上，食物中任何基因片段和蛋白質成分吃進人體會被消化道分泌的消化酵素分解成核苷酸和胺基酸等小分子。當一種新的基因改造作物研發出來時，必須先通過一系列嚴格而完整的安全性和過敏性評估，確定它對環境及被食用的影響，所以，我們對於基因改造作物及食品不用過度恐慌。

▲在台灣，只要是包含基因改造食品原料的包裝食品，就一定會標示「含基因改造」或「基因改造」的字樣，消費者在選購時可以多加留意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

依據我們政府規範，只要是含基因改造食品原料的包裝食品，就應標示「基因改造」或「含基因改造」字樣，我們可由包裝標示直接分辨醬油產品所使用的黃豆原料是基因改造或非基因改造的。雖然，台灣進口的基因改造黃豆比非基因改造黃豆的比例高很多，但因應部份消費者的需求，食品廠商仍推出不少用非基改黃豆原料製作的醬油產品供大家挑選。歐盟、中國、日本、紐澳等許多國家也都採取類似的強制標示做法，讓民眾擁有被告知和自由選擇的權利；美國、加拿大等其他國家則認為沒有相關科學研究證實基因改造食品對人體的風險，因此允許廠商自願標示。

▲消費者如果在購買醬油時，經常會買到「黃豆」醬油，會顧慮是否為基因改造食品，如果是購買「黑豆」醬油的話，因為黑豆並沒有基因改造的品種，可以讓消費者吃得更安心。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前台灣未核准商業化種植任何基因改造作物，但已取得基因改造食品原料查驗登記許可的玉米、黃豆、棉花、油菜和甜菜可從國外進口，這也表示僅此五種農作物相關食品才會有基因改造或非基因改造的區別，大家可自行依需求和理念選購。如果是買只用黑豆原料製造的醬油，就更不需煩惱，因為黑豆並沒有基因改造的品種。

本文由灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。