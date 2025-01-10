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30年來首次！台北年貨大街明起「禁菸」　違規最高罰1萬

▲▼年關將近，台北迪化街年貨大街逐漸湧現搶辦年貨人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北迪化街年貨大街搶辦年貨人潮， 資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北年貨大街今年邁入第30年，不少民眾都會在過年前來這裡辦年貨、感受過年氣氛。不過菸癮者要注意了！為了讓民眾有舒適遊逛無菸環境，北市衛生局今年首度將年貨大街列為全面禁菸場所，明日起實施，違規吸菸民眾，含使用電子煙及加熱式菸品者，最高可罰1萬元。

台北年貨大街自1996年創始於迪化街，迄今已邁入第30年，北市衛生局與商業處共同合作，首次打造北市第一個無菸年貨大街，依據菸害防制法規定，公告「2025台北年貨大街」自114年1月11日至1月27日為全面禁菸場所，希望提供遊逛民眾乾淨環境空間，舒適採買年貨迎新年。

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北市衛生局表示，活動期間全面禁止吸菸，現場已設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用現場廣播、發送簡訊、巡守隊舉牌等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會亦於現場協助進行勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局等5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締，違者可處2,000元至1萬元罰鍰。

實施禁菸措施之範圍為迪化街年貨大街允許設攤範圍包含：

1. 迪化街(南京西路至歸綏街路段)之道路、騎樓及人行道。

2. 民生西路(延平北路至環河北路路段)之騎樓及人行道。

3. 歸綏街(延平北路至環河北路段)之騎樓、人行道及部分道路(人行道緣石往道路延伸2.5公尺內之範圍)。

4. 永樂廣場(含永樂市場與永樂廣場間騎樓) 。

北市衛生局結合公、私部門逐步擴大推廣戶外無菸環境，以提升吸菸者之不便利性，促使戒菸，進而降低吸菸人口數，及維護民眾不吸二手菸之健康權益，截至114年1月累積公告超過4,700個戶外禁菸場所。衛生局籲請市民朋友共同營造健康的戶外無菸環境，已結合醫療與社區資源，提供戒菸治療、戒菸衛教諮詢、戒菸班、戒菸專線（0800－636363）等多元戒菸管道，歡迎吸菸民眾多加利用。

▲▼年貨大街禁菸範圍圖。（圖／北市衛生局提供）

▲年貨大街禁菸範圍圖。（圖／北市衛生局提供）※點圖放大

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