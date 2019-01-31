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萬芳醫院換新院長　「台灣麻醉科專家」陳大樑接任

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萬芳醫院院長交接。（圖／萬芳醫院提供）

▲萬芳醫院今（31）日舉行新舊任院長交接，麻醉專家陳大樑接任院長。（圖／萬芳醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

萬芳醫院今（31）日舉行新舊任院長交接，第五任院長白冠壬去年12/10才接下院長一職，才一個多月就突然卸任，今早在台北醫學大學校長林建煌監交下，將印信交給「台灣麻醉科專家」陳大樑。

卸任院長白冠壬1999年至萬芳醫院服務，現任台北醫學大學呼吸治療學系教授，曾擔任萬芳醫院內科部主任、醫務部主任、急診重症醫學部主任、副院長等職，更也是台灣第一位擔任美國JCI國際醫院的評鑑委員。

而新任院長陳大樑是台灣麻醉學界重量級學者，專長於重症病患麻醉及心血管移植醫學，1998年到萬芳醫院服務，擔任麻醉科主任並於2000年升任教授，2002年起擔任台北醫學大學主秘及醫學系主任。

之後更曾在2004年借調出任台北市聯合醫院總院副院長暨中興院區院長，同時擔任臺灣麻醉醫學會理事長，2005年出任台北醫學大學教務長以及副校長職務。

陳大樑表示，自己從1998年4月前來北醫體系服務，21年來這段「奇幻之旅」曾經擔任過七個職務，不論角色、工作、壓力、目標及任務，都堅持使命必達、全力以赴，並熱愛工作，接下來也會持續和萬芳同仁一同努力。
 

關鍵字： 萬芳醫院 院長 陳大樑 白冠壬
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