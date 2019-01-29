不說甜言蜜語！男友「超低調9小舉動」＝愛死妳了...誰說要放閃



▲你的男友也是不喜歡高調放閃的人嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

愛一個人時，你都怎麼樣表達心意呢？是每天親親抱抱說「寶貝，我愛妳」，又或者是常常送禮物、買美食餵胖他們？或許你的另一半不擅長說甜言蜜語，也因此常常讓人抱怨不斷，說你不夠暖、不夠愛他們，但其實你們只是傾向以「低調的方式」來表現。國外網站《Elite Daily》就分析出當男友有9種小行為，就是對妳傳愛。誰說一定要高調放閃才是愛呢？

1.每天早上都想聽到妳的聲音，所以都會打電話叫妳起床。

2.愛屋及烏，非常重視妳的家人、朋友，三不五時就會關心慰問他們。

3.回家路上看到有妳喜歡吃的零食或飲料，就會順便帶上，因為心裡無時無刻想著妳。

4.想知道妳今天過得怎麼樣，無論心情好或不好，都想聽妳分享、替妳分擔。

5.只有在妳面前，他才能卸下心房，展現自己脆弱的一面。



▲他總是在妳的生活中默默付出，只是不喜歡說甜言蜜語罷了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



6.將妳在生活中遇到的難題視為自己的責任，希望能替妳分憂解勞。

7.無法即時說出口的話，都會留下貼心的小紙條或訊息。

8.喜歡和妳談談屬於兩人的未來，交往後聊結婚，結婚後談生小孩話題，當小孩成年後，就會和妳聊起兩人的養老生活。

9.常常沒來由的給妳一個親吻和擁抱，捧著妳的臉頰、直視妳雙眼並說「寶貝，你真美！」