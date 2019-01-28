新婚男隱睪又罹癌！醫「宰蛋取精」： 用顯微鏡花2hrs找精蟲

▲陳先生和太太順利透過人工受孕成功，目前已懷孕5個月。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名29歲陳先生年輕時因左側睪丸發育不良，已切除左側睪丸，但在婚前健檢發現僅剩的右側睪丸有7公分腫塊，確診睪丸癌，陳先生陷入治療癌症和生育兩難。最後醫師將陳先生右側睪丸切除後，立即透過顯微鏡取精，讓太太做人工受孕，最後終於順利得子。

陳先生自述，知道罹癌的當下真的很難過，很多醫師都建議要做右側根除性睪丸切除手術，但因為自己年輕的時候，已經因為左側隱睪症切除左側睪丸，如果再切除僅剩的右側，一定沒辦法生育，還有醫師叫他「借精生子」就好，當時心情真的很低落、很沮喪，持續求醫半年，才終於在榮總遇到一絲希望。

台北榮總泌尿部黃志賢主任指出，其實陳先生也有無精症的問題，但無精症不代表完全沒有精子，5成患者還是可以透過睪丸顯微鏡取精手術，在睪丸內找到精子，就可以做卵細胞質內單一精子顯微注射，透過人工方式讓精卵結合成胚胎，再進一步將胚胎植入母體內著床懷孕。

▲榮總醫療和人工生殖團隊順利替陳先生解決睪丸癌和生育願望。

黃志賢進一步說明，陳先生接受右側睪丸根除是必須的，若要完成生育心願，唯一的希望就是從切除的睪丸內殘留的「少量正常組織」中找正常精子，因此在切除睪丸後，立即移至另一個手術台執行顯微取精，花了約2小時，終於順利在曲細精管中找到精子，一部份做卵細胞質內單一精子顯微注射，一部分冷凍保存。

陳太太在接受胚胎植入後成功受孕，目前已懷孕5個多月。陳先生說，之前花了半年時間一直在四處求醫，得到的答案都是要切除僅剩的右側睪丸，這次在榮總完全是孤注一擲，真的很幸運一切都相當順利，總共做了6個胚胎，部分做冷凍保存，之後如果想要生二、三胎也可以。

婦女醫學部生殖內分泌科李新揚醫師也提醒，不孕症並非像電視上演的都是女方不會生問題，根據大規模統計，因不孕求診的夫妻，男女雙方的問題分別占1/3，如果未避孕達一年都沒有成功懷孕，夫妻最好要一起到醫院做檢查，男方看泌尿科、女方看婦產科，才能一起找出問題。