免節食！減肥靠「6深呼吸妙招」超給力...第2種還能滅雙下巴



▲深呼吸除了能讓身體充滿氧氣之外，還有助於吸收營養和加速新陳代謝。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

減肥只能節食或是狂去健身房運動嗎？那你就太傻了！其實只要透過簡單的「呼吸」，也能幫助身體去除多餘的脂肪，而且當你深呼吸的時候，身體除了會充滿氧氣之外，還有助於吸收營養以及加速新陳代謝。對此，國外網站《Bright Side》就列出6個深呼吸減肥妙招，其中第2個動作還可以消滅雙下巴，趕快跟著一起做吧！

《Bright Side》就提供6個深呼吸減肥妙招：

1.瓶子呼吸運動

瓶子呼吸運動結合了「bodyflex呼吸練習」以及「Frolov訓練」，你只需要一個空的塑膠瓶子就可以完成這項運動。首先，你必須先四肢著地，接著將瓶口放在上、下牙齒之間。

接著使用橫膈膜慢慢地吸氣和吐氣，然後再使用鼻子呼吸，讓瓶子中的空氣能夠流出，同時也要彎曲橫膈膜和腹部肌肉；要記得，吐氣的時候要盡量簡短、有力，你可以吐氣15次或是重複以上動作10～15分鐘。

《Bright Side》提醒，如果你做瓶子呼吸運動時，感到頭暈或是吸不到空氣，那就要立刻停止運動，休息一下後再繼續做。



▲如果你做瓶子呼吸運動感到頭暈或是吸不到空氣，就應該要立刻停下。（示意圖／ETtoday資料照）

2.獅子呼吸法

雖然獅子呼吸法的動作看起來有點蠢，但你可以在家自己做，因為這個呼吸法對於脖子非常有益，有助於消掉雙下巴。

你可以先準備一塊瑜珈墊，接著跪下，把臀部放在腳上，將雙手放在腿中間，手指朝內放，手臂要記得伸直；然後再透過鼻子吸氣、嘴巴強而有力的吐氣，要同時發出哈氣的聲音。

在吐氣時，要張開嘴巴，並盡可能讓舌頭伸向下巴（你看起來會像一隻打哈欠的獅子），這時候你的下巴、臉部肌肉都應該有緊繃的感覺，最後在吸氣，並重複上述步驟4～6次。

3.伸展雙腳搭配呼吸

伸展雙腳的運動不僅能夠影響腹部肌肉，更能加強腰部肌肉，進而改善姿勢，做這個運動需要先躺在瑜珈墊上，手掌朝下放在骨盆兩側，接著將雙腿打直，從90度→60度→30度。

吐氣時，把雙腿先抬起至90度，並保持15～20秒，並以正常的節奏吸氣、吐氣，接著在下一次吐氣時，將雙腿降低至60度，保持約1分鐘，一樣要以正常的節奏呼吸。

1分鐘結束後，到了下一個吐氣，就要把雙腿再往下降至30度，並保持這個姿勢30秒～1分鐘，一樣要以正常的節奏呼吸；最後再吐氣，並讓雙腳緩緩放到地板上，讓身體整個大放鬆。



▲每吸氣、吐氣完一輪，就要把雙腿往下降30度，拿出你的肌力撐住。（圖／記者周姈姈攝）



4.船姿

船姿能夠讓腹部肌肉變的更有力氣。首先，坐在瑜珈墊上，並將膝蓋彎曲，接著找到你的核心後，將雙手往前伸直碰到腿，雙腿往上抬高，這時候身體會呈現V字形，努力撐著15～20秒，要記得維持呼吸，並重複整個動作3～4次。

5.清涼呼吸法

清涼呼吸法能夠讓你控制飢餓感和口渴，有助於冷卻你的身體和心靈。首先，你必須要進入蓮花坐（或是任何能讓你感到放鬆的盤腿姿勢），接著伸出你的舌頭，並透過舌頭吸氣4秒鐘，再透過鼻孔吐氣6秒鐘，清涼呼吸法應該要進行5分鐘。



▲使用清涼呼吸法能夠抑制飢餓感以及口渴的感覺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



6.剪刀式

剪刀式有助於加強腹部的肌肉，長時間做可以讓小腹不見，還可以讓整個核心變的更好。

你可以先躺在瑜珈墊上，讓雙腿併攏，並把雙手放在屁股下方，背部和頭部都要牢牢地黏在地板上，接著進行一個吸氣、吐氣的循環，做完之後，將雙腿抬高至地板上方，然後讓右腿往下靠近地面（不可以碰到地板），之後換右腿抬高、左腿往下靠近地面（想像自己就像剪刀一樣），剪刀式可以重複做6～7次，但一定要記得保持呼吸。



▲想像自己的身體就像剪刀一樣，靠近地板的腳不可以完全放下。（示意圖／記者周姈姈攝）