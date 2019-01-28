火鍋沾沙茶醬＋生蛋黃？汪國麟揭「火鍋3迷思」：恐致腸胃炎



▲ 汪國麟解析關於火鍋的3種迷思，愛吃火鍋的你一定要知道！（影、圖／《DR.汪怎麼說》授權提供）

生活中心／綜合報導

天氣冷，絕對要吃暖呼呼的火鍋、喝熱湯啦！但是「吃火鍋」也是一門學問，若是隨便亂吃可能就會讓你在無形中變胖，而吃太快、吃太燙是食道逆流和食道癌的誘發因素，若是在醬料中加生雞蛋可能會增加得到沙門氏菌感染的風險。對此，東華醫院副院長汪國麟就在《DR.汪怎麼說》為大家解析3個關於火鍋的迷思，火鍋控絕對不能錯過！

1.火鍋沾醬裡加生蛋黃沒問題？

不少人吃火鍋時一定都會沾沙茶醬，再加入許多蔥蒜和辣椒，甚至還有些人會在沙茶醬中加入一顆生蛋黃，但是這樣在沾醬裡頭放生蛋黃真的沒有問題嗎？汪國麟表示，有民眾喜歡吃火鍋時用生雞蛋，而生雞蛋不如煮熟了好吸收，但偶爾吃倒也無妨，要留意的反而是「沙門氏菌感染」，可能會造成嚴重的腸胃炎風險，所以雞蛋最好還是煮熟了再吃。



▲汪國麟建議雞蛋最好還是煮熟再吃，而且還要多留意「沙門氏菌感染」。



2.愛吃燙的人，罹癌風險高？

國人喜歡吃火鍋，不管春夏秋冬都一定會吃，而天氣變冷更是吃火鍋的旺季，對此，汪國麟說，火鍋是水煮，基本上沒有煎炸烤等高溫烹製食物，也降低導致食物變質的風險，火鍋算是屬於比較健康的飲食方式，然而像是過量食用錯誤的方式或是食材不均衡，還是會導致傷害健康的風險。

汪國麟指出，吃太快、吃太燙是另一個危險，過熱的食物除了容易燙傷口腔，也是食道逆流、食道癌的誘發因素，所以要記得放輕鬆，慢慢煮，慢慢吃，這樣不僅能享受食物的美味，更可以幫助消化。



▲吃火鍋要放輕鬆，慢慢吃、慢慢煮，這樣才能讓消化功能變好。



3.火鍋按照進食順序吃，比較不會胖？

有人說「吃火鍋也是有順序的」，要先吃蔬菜→肉類→澱粉類，這樣吃就比較不會變胖；對此，汪國麟表示，火鍋的熱量很高，各種豐富的食材讓人大快朵頤，加上為了緩和胃蕾刺激所喝進的冰涼飲料，不知不覺中就會攝取太多的熱量，很輕易就會超過700～800大卡的大關，對於有慢性病如糖尿病、或是心血管疾病的患者來說是個很大的危機。

因此汪國麟提醒，吃火鍋要盡量選擇豐富多樣的蔬菜，白肉、和紅肉都要均衡的食材，除了減少熱量之外，也可以稍微減輕腸胃道與新陳代謝的負擔。至於最後，是不是還要把那碗滷肉飯或是其他澱粉吃下肚，聰明的你，還是盡量避免吧！



▲吃火鍋還是要盡量攝取豐富的蔬菜，白肉和紅肉都要均衡。