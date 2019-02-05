送禮得人疼！長輩最愛「伴手禮清單」曝：水果禮盒94經典

▲逢年過節，準備伴手禮給長輩也是一門學問。（圖／視覺中國CFP）

文／余詔儒

過年市售年節禮盒百百種，挑選恰到好處的禮品也是一門大學問，挑選適當的禮品，才能將祝福送到心坎又能兼顧兼健康。特別拜訪親戚長輩，適合挑選養生的保健禮盒，可謹記「4大挑選秘訣」。

1.體力不佳的長輩：可贈送人蔘、雞精類的禮品，補充活力元素，讓體力跟精神都更好，體力旺盛，精神元氣滿滿。

2.走路無力：可多補充蛋白質、鈣質類的保健品，加強身體的肌肉量及維持骨頭健康，才更有體力到處趴趴走，與家人一起出遊。

3.中廣身材的親友：推薦酵素類飲品，加強身體的新陳代謝，讓身體更加順暢的吸收好的營養素，排除體內廢物，維持身體良好的運轉。

4.注重養生的朋友：推薦莓果汁、果醋、木耳、茶葉等養生飲品，過年期間難免會喝個飲料，養生飲品這時就可以派上用場了，莓果汁含有多酚類、花青素、維生素C等營養素，有助於養顏美容，吃完大魚大肉來杯果醋不僅可以解油膩還可以幫助消化，木耳飲品含有豐富的多醣體及纖維質，滑順的口感，營養又好喝，許多長輩愛泡茶，茶葉中含有兒茶素等抗氧化物質，聊天泡茶好愜意，慎選茶葉品質來源，送禮體面又大方。

選擇1.水果禮盒

水果禮盒也是注重健康養生族群最愛收到的禮品之一，年節期間容易過度放縱飲食，通常會忘記補充水果，水果富含維生素、礦物質、纖維質、植化素、抗氧化物質，衛福部建議每人每日蔬果579，小孩5份、成年女性7份、成年男性9份，所以年節期間仍別忘記每日飲食要多多補充蔬果。

▲水果禮盒是萬用又健康的禮品類型。（圖／記者謝承恩攝）

選擇2.高質感的酒品禮盒

過年是難得可以暫時放下緊繃的生活步調，輕鬆愉悅的與家人朋友歡聚在一起的美好時光，搭配適量的紅酒，放鬆享受美食佳餚及愉悅時光，紅酒中含有白藜蘆醇等抗氧化物，因此適量的紅酒無傷大雅，且適量的紅酒能夠有助於睡眠，在寒冷的冬天能夠溫暖入眠。

送禮傳達祝福心意，如何送禮送到心坎裡，務必注意一些小撇步。

1.首先了解送禮對象，例如家庭主婦適合送油品禮盒、乾貨禮盒經濟實惠又實在，家中有小朋友，可挑選健康零嘴禮盒，有長輩者者可送養生健康堅果、水果禮盒。

2.慎選品牌，品牌代表產品品質的維護，製造過程的嚴格把關才能維持品質，貼心的小包裝設計，能夠維持產品新鮮度。

3.包裝是否體面，既然是禮品，包裝設計也相當重要，時尚又大方的禮盒包裝更能點綴出產品的價值感。

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多營養資訊可參考健康食彩粉絲專頁＆健康食彩官網，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。