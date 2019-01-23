睡八小時就是睡好？自我檢測睡眠品質

彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock

作 者／鄭淳予

書 名／《健忘失神腦當機，你腦霧了嗎？：腦科醫師教你33個關鍵自救，提升專注、記憶、思考三大腦原力，大腦重置、預防失智》／三采文化

很多人因為腦霧問題，覺得自己頭腦昏沉、記憶力下降來找我，往往我們在看診，聊到睡眠狀況的時候，他們會說：「我總是能夠睡到8、9個小時，白天也可以睡到自然醒，這樣睡得應該還不錯吧？」

我會反問：「那你早上起來的時候，覺得身體是舒服的？腦筋是清醒的嗎？還是其實覺得疲勞，全身僵硬痠痛？彷彿睡了一覺醒來，都沒有休息到，反而常常還有更累的感覺？」

「對！就是鄭醫師你說的這樣耶！」這才發現，自己的睡眠品質其實出了問題，所以很多朋友會問：「那到底怎麼樣才算睡得好啊？」

怎樣才算消除腦霧的「有效睡眠」？自我檢測指標！

我們最大的迷思，就是認為自己只要睡足8個小時，好像就是睡好了。但其實真正能消除腦霧的睡眠，是更注重「品質」，而不只是「量」。

我們要能夠透過睡一場好覺消除腦霧、提升腦力，睡眠的品質必須要好，而不只是時間夠。要怎麼分析自己的睡眠品質好不好呢？到底應該要怎麼樣自我檢測？

1.入睡的掙扎

會不會時常這樣？明明已經覺得身體非常疲累，但是一躺到床上，突然靈光乍現，腦子就開始動個不停，白天所有的事情跟對話在腦中盤旋來去，想到今天有哪件事沒做好？明天要準備的重要文件？連好久以前的舊賬，都拿出來翻了又翻，想想那個人還真是討厭！

明明都累了，但一躺到床上，腦子就是轉不停，越轉越清醒。

如果我們躺在床上的時候，突然靈感湧現，怎麼樣都睡不著，這就代表當我們躺上床時，大腦是無法放鬆的。一般來說，如果我們躺到床上超過30分鐘，都還沒有辦法順利入睡，這就代表我們的入睡狀況不穩定。如果入睡困難變得頻繁，有可能會壓縮我們整體睡眠的時間，更有可能讓我們開始害怕「上床睡覺」這件事！惡性循環之下，「睡覺」反而變成一件令人緊繃的事了。

2.入睡後，我們真的深眠了嗎？

我們可以觀察自己在睡眠當中是不是特別容易醒過來？譬如一有風吹草動，外面的貓叫狗叫聲，或是隔壁鄰居關門關窗的聲音，都會讓你特別容易覺醒？或者是十分短眠且總是早醒？有的時候天一亮明明身體還疲倦，可是就無法再睡了？這樣可想而知，總體睡眠的時間一直被中斷而且特別地短，你的深眠也就會特別稀少。

如果我們整個晚上，睡眠的過程，會醒來3次以上，身旁的床伴翻個身，樓下的小貓喵喵叫了幾聲，我們就會不甘寂寞地醒了，這就代表我們很有可能其實是淺眠的。儘管，睡眠的時間看似夠了，但其實因為整個晚上大多淺眠，而沒有透過深眠獲得適當的休息，這樣的睡眠也不算是真的有效率。

3.夜間多夢、頻尿嗎？

我們一定要觀察自己的身體，是不是有真正進入深眠？還是一直停留在淺眠，因為一直在淺眠狀態，我們的疼痛、平衡，包括腦力的鞏固跟修復，都會無法順利進行。

除了易醒和早醒外，淺眠還會有什麼狀況呢？最常見的就是做惡夢跟頻尿。

你會很容易記得你的夢嗎？夢有的時候，不但歷歷在目，可能醒過來上了廁所之後，又像連續劇般地繼續夢下去，每天的劇情還會時不時地連載，因此常常不是睡了一整夜，而是狂夢了一整夜！像被追殺或是掉下懸崖的夢，這種夢特別鮮明可怕，即便醒來之後都還記得很清楚，而且感覺全身疲累。

又或者，有些人會疑惑，睡前已經注意，並沒有攝取過多水分，怎麼還是這麼頻尿，是不是自己的膀胱出了什麼問題，才會導致睡眠中斷？

其實有的時候正好相反，正是當我們無法進入深眠，我們的「抗利尿系統」（Antidiuretic system）沒有好好發揮作用，又或者因為「睡眠呼吸中止症」（Obstructive sleep apnea），睡眠一直被打斷，我們才會很容易感覺到自己的脹尿，其實這都是我們在睡眠時，還是遲遲無法真正放鬆的結果。

一般來說，一個晚上起床解尿，平均2~3次以上，那就代表我們有夜間頻尿問題，比較難獲得深眠所帶來的修復跟放鬆。

4.你真的好睡嗎？多久沒有享受睡醒的小清新？

大家還是不知道如何評斷自己睡得好不好嗎？

如果自己的身邊沒有床伴，通常不知道自己是不是深眠，這個時候其實有一個很簡單的方式：我們可以好好地檢視自己，在每天睡醒之後，是否有全身獲得充分休息，那種清新有活力的感覺；還是睡醒之後，反而感到全身腰痠背痛，甚至頭暈頭脹。請好好體察自己早上起床後的身體反應，我們就可以更加瞭解，自己平時是否真的獲得良好的睡眠。

起床的清新感，是最重要的睡眠總體指標：就是當你起床時，能感覺到身體是真正獲得休息的，大腦有一種很舒服而且清新的感覺，覺得自己睡了一場好覺。

一個人真要睡上8個小時才夠嗎？其實科學研究告訴我們，每一個人真正需要多久的睡眠，其實是天生你生下來時，「基因」就幫你決定好的。以一個成人來說，平均7~9個小時的睡眠是足夠的，一些人他天生就只需要4~6個小時的睡眠，就覺得精神飽滿，像我自己就確實需要9~10個小時的睡眠才夠，我的家人們也都是需要長睡眠的人。所以其實睡多久並不是最重要的事，更重要的是這場睡眠是不是高CP值、高效能的睡眠。

良好的睡眠包含5重要的成分！

● 能夠快速地入睡。

● 夠深夠穩的睡眠過程。

● 足夠的睡眠時間。

● 睡眠當中不會感到身體的不適、多夢或頻尿。

● 睡醒之後身體能夠獲得充分休息的清新感。

其實我們的身體是很敏感的，當你睡了一場好覺的時候，身體會告訴你真正的答案。只要你的深眠夠多，效率夠高，大腦和身體就會很舒服。但如果沒有好的睡眠，且一周超過3天並且持續2~3個月以上，就要好好地關注這個睡眠的問題，並且努力調整，或是勇於接受治療。

更多健康訊息，請上《退休好幸福》

https://retire.hhh.com.tw/article?type=4

睡前這樣做，一覺到天亮

睡前追劇是腦霧致命傷？

低GI補腦飲食，減少腦霧失智風險