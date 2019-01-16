預防風寒！三九天提升免疫力、溫經通脈

冬季的寒冷，常常讓身體暖不起來，那個狂打冷顫的感覺，可說是非常不好受。然而，即便喝了溫熱的飲品、暖暖包，穿得再怎麼厚，好像都沒有變溫暖的感覺，這時便要從身體的調適下手囉！

三九貼改善虛寒體質



中國醫藥大學附設醫院中醫主治醫師張家禎表示，針對總是無法暖身、常常手腳冰冷的人，中醫端提供了所謂的「三九貼」，藉以幫助虛寒體質的人來做調整。

「三九天」，顧名思義便是從冬至過後的三個9天，是一年中天氣最冷、陰氣最強的時候，許多人在此時會有過敏性鼻炎、支氣管炎、手腳冰冷的狀況出現，中醫利用辛散溫通中藥製成「三九貼」藥餅，在三九天時貼敷足三里、腎俞、命門、風門等穴道，協助體內微弱之陽氣上升，溫經通脈，再搭配中藥材和穴位的針灸、按摩，延續夏季三伏貼的功效，養生的功效會更加鞏固。

氣滯血瘀、三高體質的生活調整



此外，有些人的體質是常常身體很熱，唯有手腳總是呈現冰冷的狀態，即便吃了許多進補的湯品、食材還是無法改善。對此，張家禎醫師說明，有這樣症狀的人，多是糖尿病、高血壓、高血脂所衍生出的末梢血液循環不良問題，因為身體有氣滯血瘀，讓末梢血管不暢通，使氣血無法順利傳達。這時若以為自己手腳冰冷是很陽虛，自己補過頭反而會有危險。

因此，除了可以找中醫師做體質的調理之外，生活上便要多運動，使血液循環更加順利。在冬天運動的時候，也要記得不要太早出門運動，以免低溫造成血管收縮，引發心肌梗塞、中風等風險；運動之前，一定要拉筋、暖身，等到身體熱了之後，再將厚重的保暖衣物卸除，才開始運動。



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