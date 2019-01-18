冬至養生：保暖顧腎、滋陰補陽

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民國107年的冬至，時間點大約落在國曆12／22之時，這個時候，太陽會直射南回歸線，也是北半球黑夜最長的一天。在中醫的理念中，白天屬陽、黑夜屬陰，當冬至時陰氣到達最高點，過了之後陽氣開始升發。

然而，冬至開始到後來的小寒、大寒，氣溫將變為一年中最冷的時候，在養生保健方面，又有哪些應該要注意的地方呢？

晚間11點前就寢



中國醫藥大學附設醫院中醫主治醫師張家禎說明，如同上述所說的概念，冬至是陽氣開始升發的時候，此時陽氣屬於「初陽」、「弱陽」，需要小心守護，因為氣血趨向於裡，陽氣內斂，皮膚呈現緊緻的狀態，要做好保暖，預防感冒。

張家禎醫師說，冬天時節盡量早睡晚起，古人的習慣是日出而作、日落而息，但在現代忙碌的社會裡，很難做到。因此，建議大家最好在晚間11點前就寢，讓陽氣能隨著睡眠閉藏，不再被夜晚的陰寒之氣所傷害。

養腎的季節



在中醫的典籍中有提到︰腎通於冬氣。張家禎醫師指出，冬季萬物閉藏，而腎又是一個封藏精氣的臟腑，為同樣類型的屬性。中醫講求人應該要順應著大自然的變化來做調養，故有冬天適合養腎的說法。

張家禎醫師提醒，冬天時節要養精蓄銳，不要吃生冷的瓜果；在日常生活方面，不要熬夜晚睡，累了就趕快休息、不要硬撐，當疲倦過度，便會導致腎氣衰退，當腎氣消耗太快的時候，相對的人也會衰老得快，出現腰痠、頻尿、遺精、生理期不順等症狀。記得在冬天，不要讓腹部受寒，有不適的情況應該要求助醫師，而不是擅自服藥，也可以利用一些穴位按摩，如太谿、腎俞、命門等穴道施以針灸、按摩。

★按摩命門法

1. 端坐或自然站立，兩手先相對摩擦至發熱。

2. 將兩手緊貼肚臍水平線對到兩側後腰部。

3. 接著自上而下、再由下而上按摩到腰部發熱，讓熱力由腰部向腹腔內透入。

4. 也可以洗澡時，用熱毛巾搓擦。



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