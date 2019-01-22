睡前追劇是腦霧致命傷？

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彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock

作 者／鄭淳予

書 名／《健忘失神腦當機，你腦霧了嗎？：腦科醫師教你33個關鍵自救，提升專注、記憶、思考三大腦原力，大腦重置、預防失智》／三采文化

近幾年的劇沒有最好看，只有更好看！我的病人群和朋友圈，很多人都陷入瘋狂追劇的生活中，平常大家回到家吃完晚餐，洗完澡，再做做手邊的事，最好的追劇時間，就是趁睡前的那段空檔了。

但必須要跟大家聊聊，睡前追劇可能會造成的大腦負擔！如果有腦霧問題的時候，還是要小心追劇為妙。

大家一定有這樣的經驗吧，隨著劇情的高潮起伏，一不小心就陷入了被歐巴寵愛的幸福中；有時劇情急轉直下，來個驚心動魄的場面，哇！這下子不得已關掉手機或是平板的時候，常常心情還是久久無法平復。

大家想想看，如果睡前的時候，心情的起伏那麼大，無法好好放鬆，是不是入睡的過程也許就不會那麼順利了？

加上盯著電子產品散發出的藍光，會抑制褪黑激素分泌，我們在第九十頁提到，褪黑激素是大腦中很聰明的睡眠誘發因子，因此褪黑激素的短缺，會導致大腦過於亢奮而睡不著，就算睡著了，搞不好夢裡千百回想的念的，都是剛剛糾結虐心的劇情，這更有可能會讓我們的睡眠品質下降。

睡前追劇的腦霧高風險



久而久之，如果我們總是沒有辦法睡得夠長夠深，我們的神經系統容易不穩定。再加上追劇的時候，我們常常會靠在床邊，用手拿著手機或平板觀看，有時劇情高潮迭起，一個姿勢維持一至兩個小時都沒有調整，這種不正確的姿勢，長時間累積也會造成問題：

1. 像是頭痛、頭脹或是頭暈，就會比較容易發作。

2. 工作的時候也常常提不起勁，總是覺得自己十分地疲勞和倦怠。

3. 明明沒有發生什麼特別惱人的事，卻發現自己越來越容易焦躁和易怒，好像看什麼都不太順眼。

4. 還時常丟三落四，老闆或是客戶交代的事，一轉頭就忘得一乾二淨。

5. 容易造成肌筋膜的發炎或緊縮，所以就比較容易感覺手臂、頸子、肩膀或是背部，開始產生痠、痛、或是緊繃的現象。

6. 因為眼睛離螢幕過近和時間過長的使用，產生乾澀或是模糊的現象。

幸福追劇指南

下次追劇的時候，千萬要注意：

★接近睡覺前的半個小時到一個小時 ，追劇就記得先暫停下來了，讓自己的腦袋和心情，能夠有一段舒緩平復的時間，聽聽OST（原聲帶）也不錯啊！

★將電子產品的亮度調暗，或是切換到夜間護眼觀看模式，讓眼睛適度休息，可以避免睡前藍光的刺激，使得腦子過於亢奮。

★觀看的時候，盡量找一個能端正坐好的位置，讓背部有良好的支撐，避免癱靠在床上，記得將床留給睡眠就好。

★將電子產品放在固定的台面，或是投影到比較大畫面的電腦螢幕或是電視上， 不要讓脖子必須過度前屈凹彎，也盡量避免用手，長時間去支撐電子產品。

能夠確保睡眠的品質，讓大腦、神經、肌肉系統獲得適度的休息和保護，遠離疼痛和情緒不穩的偷襲，這樣我們才能盡情地享受追劇帶給我們的小確幸呀！

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