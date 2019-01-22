看到食物就想吐！初戀男友劈腿「紙片小三」　她暴瘦剩30公斤



▲女子因初戀男友劈腿紙片人，而罹患厭食症「爆瘦剩30公斤」。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

分手使人心痛，被劈腿讓人心碎，因失戀而廢寢忘食的網友滿街跑！一名身高16X公分，體重5X公斤屬「標準體重」的女子，某次意外瘦了5公斤而順利交到初戀男友，被稱讚身材好沉浸於幸福喜悅中，但後期卻因幸福肥而打回原形，又遇男友劈腿紙片女，讓她心情down到谷底，從此害怕吃東西，催吐、禁食爆瘦只剩30公斤，直到再追蹤初戀現況，才發現他論及婚嫁的現任女友竟是個「小胖妹」，讓她頓時全醒了。



家醫科醫師陳欣湄在《醫師好辣》節目中指出，國外有許多模特兒因過分追求「瘦就是美」，因此被診斷出罹患厭食症，嚴重恐有致命風險，因此大多會強制就醫。而她也分享自己見習時在精神科病房與一名厭食症女患者聊天，發現身高16X公分，體重卻只有30公斤，非常非常瘦。女子拿出以前照片，是個很漂亮的女生，「她160幾公分、50幾公斤，其實看起來是好看」，但在印象中這輩子卻沒人稱讚過她漂亮。





▲陳欣湄分享，女子後來罹厭食症，看到東西就想吐。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

陳欣湄說，這名女生有次意外興起減重念頭，瘦了5公斤，也順利交到第一個男朋友，「她男朋友一開始就稱讚她說『我覺得你身材好好、妳長得好纖細』，那她也很開心」，但一沉浸在談戀愛的幸福泡泡裡，漸漸的出現幸福肥的狀況，也發現男友對她的態度開始有了轉變，最後抓到男友劈腿超瘦「紙片人」，讓她內心出現「畸形認知」，開始害怕吃東西。

女子起初以催吐方式，並且每天強迫自己量體重，陳欣湄說，「每天只要多0.5公斤，她就規定自己今天不能吃東西」，最後惡化到看到東西就想吐，體重就像坐溜滑梯一直往下掉，最後爆瘦只剩30公斤。直到近期才開始每天願意吃兩、三片麵包善待自己，原因竟是最近追蹤初戀男友近況，發現他交了論及婚嫁的女友竟是一個「小胖妹」，「她終於認知到這個男生愛誰，跟她的體型一點關連都沒有，她才願意給自己做治療。」