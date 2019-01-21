心臟電腦斷層輻射量是「核食8萬倍！」　醫生曝自保原則

▲電腦斷層掃描檢查示意圖。（圖／員林基督教醫院提供）

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衛福部健保署統計，2017年接受接受各類斷層掃描、X光攝影件數高達1千6百萬件，過去20年間成長幅度相當驚人，雖然檢測能提早發現疾病，但隱藏的輻射量也必須謹慎評估。據了解，來自日本核災區的食物，每公斤約含0.0006（毫西佛）的輻射劑量，而做一次心臟電腦斷層的輻射量，是吃下1公斤的核災區食品的8萬倍之多。

輻射是一種以波的形式或是高速粒子的型態傳送的能量，當人體接受輻射能量時，體內細胞和水分子會被游離或激發，造成染色體（DNA）斷裂，同時水分子被游離後產生氫氧自由基，這些自由基經過一連串的化學反應造成細胞分子損傷。

在醫學檢查過程中，有機會接觸到輻射的包含一般X光診斷、核子醫學檢查、放射治療等三大項，在游離輻射防護法的規定下，個人的輻射劑量限度並不包含醫療輻射所造成的劑量，所以並未規定一個人一年最多可以照多少X光、照多少電腦斷層。

曾有研究指出，64切電腦斷層心臟檢查可能有致癌風險，主要是與輻射劑量有關，如果沒有特定目的，或對病情沒有幫助，就不需要接受多餘的輻射，不必要的檢查也盡量不要作，民眾應將「越少做檢查、輻射劑量越低越好」當成自保原則。

據《聯合報》報導，日本核災區食品如香菇、魚貝類、蔬菜等，每公斤曾驗出輻射量中的碘約0.0002毫西弗，銫約0.0004毫西弗，以輻射量最高的心臟冠狀動脈電腦斷層掃描為例，做一次的輻射量是16毫西弗，相當於吃下一公斤核災區蔬菜碘輻射量近8萬倍。

台灣癌症基金會執行長賴基銘建議，醫學影像檢查若是必要的，病人就不應擔心輻射暴露而不檢查，使得疾病惡化，但非必要的不要做，也盡量不要「逛醫院」做檢查，以免身體接受過多輻射量。