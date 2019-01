身體衰老與否「糖化血色素」數值成警訊！國衛院研究首發現

▲國衛院群健所公布老化相關研究。(圖/記者洪巧藍攝)



記者洪巧藍/台北報導

台灣邁入高齡社會,如何延緩、避免老化的議題受到重視,國家衛生研究院今(18)日發表最新研究成果,首次發現身體功能衰退速率與血液中糖化血色素濃度高低有關;而且當糖化血色素濃度偏低,即使仍在正常範圍內,發生身體功能障礙的可能性每年增加高達1.25倍。

國家衛生研究院群體健康科學研究所執行「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」,追蹤觀察2,565位55歲以上且身體功能正常的國人長達五年,記錄其於5年期間所呈現的身體功能的變化軌跡。

一般認知糖化血色素濃度氏糖尿病的重要指標,一般正常值在4到5.6%之間;數值在5.7到6.4%之間,屬於偏高,有罹患糖尿病風險,當數值≥ 6.5%則確診為糖尿病。但研究團隊發現監測糖化血色素濃度對沒糖尿病的健康中老年人也十分重要。

國衛院群健所助研究員級主治醫師吳易謙表示,研究中發現,相較於糖化血色素濃度介於5.5% 至6.0%之間者,糖化血色素濃度越高,發生身體功能障礙的可能性,會隨著每一年時間的增加而倍增;糖化血色素濃度7.0%或以上的中老年人,發生身體功能障礙的勝算比每年增加1.21倍。值得注意的是,當糖化血色素濃度偏低(<5.5%),即使仍在正常範圍內,發生身體功能障礙的可能性每年仍增加高達1.25倍。

研究團隊進一步檢視這群糖化血色素濃度偏低的研究參與者,發現許多人的血液中竟含有高量的特定發炎物質-可溶性白細胞介素6受體。這群糖化血色素數值偏低,且可溶性白細胞介素6受體偏高的研究參與者,身體功能衰退的速率尤其快。

吳易謙表示,血液糖化血色素數值偏高或偏低,並且合併特定發炎物質的上升,可能是身體功能隨年齡衰退的早期警示徵兆。高齡長者如果有血糖方面的問題,建議應該即早就醫,接受周全性的健康評估與個別化的治療與預防,以便及早防範因應,達到健康老化的最終目標。

這項研究於近期刊登「美國老年學學會」 (The Gerontological Society of America) 的主要官方學術刊物《Journals of Gerontology: Medical Sciences》,獲得國際重視。