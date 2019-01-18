在成衣廠工作憋尿憋出病　她「腰痛、血尿」雙腎爆長4顆結石

▲67歲黃女士在成衣廠工作，長年習慣憋尿，憋到腎結石上身。（圖／雙和醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一位67歲在成衣廠工作的黃女士，近三個月來腰部持續酸痛卻不以為意，直至雙側腰部疼痛難耐、出現泌尿道感染及血尿症狀，就醫檢查發現雙側腎均有直徑長達1至2公分不等的結石。醫師提醒，水分喝不夠、常憋尿都是結石風險，平時應多喝水、多運動，避免攝取過多肉類、避免攝取太鹹的飲食，才能降低腎結石的復發率。

黃女士自述，自己是在成衣廠工作，需要長時間坐著縫製衣服，經常憋尿，後期變成尿量減少，起初腰部會隱隱作痛，認為是長時間久坐引起的脊椎疼痛，隨著工作時間拉長，成衣廠旺季來臨時，更無法離開座位去廁所，加上飲水量及排尿量減少，出現雙側腰痛難耐及血尿症狀。

▲醫師提醒，腎結石患者要避免攝取過多肉類、太鹹飲食。



收治該病例的雙和醫院泌尿科何承勳指出，診治後發現黃女士右側一顆腎結石直徑長達2公分，左側三顆腎結石直徑分別為1.5公分、1.2公分及0.5公分，最後決定採用「軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，經由膀胱及輸尿管上行至腎臟內，搭配雷射將結石打成碎片並隨尿液排出體外，可一次性將雙側所有腎結石治療乾淨，手術隔天即可出院。

何承勳表示，軟式輸尿管鏡現今是治療腎結石的重要工具之一，手術無傷口、出血量極少，適用於年齡大、具多重病症、心肺功能不佳、長期使用抗凝血劑以及使用體外震波碎石術及經皮穿腎取石手術處理不了結石的病人。他也提醒，腎結石患者要避免攝取過多肉類、太鹹飲食，搭配多喝水、多運動才會降低腎結石復發率。