傻到爆！情人劈腿「含淚選擇原諒」星座Top5　OO哭求：沒他會死



▲你也是失去另一半就會活不下去，因此另一半劈腿只能含淚選擇原諒嗎？（示意圖／記者曹悅華攝）

文／亞提米斯

誰都不希望自己的情人劈腿，愛情當然是穩穩當當的好，可是當這樣的意外發生時，有些人面對劇變是會當下揮劍斬情絲，但也有些人會為了愛、或為了各種不一樣的理由而含淚原諒對方，把苦給吞進肚子裡頭，繼續讓感情發展下去，哪些星座的人面對情人劈腿是會含淚原諒？又是為了什麼原因呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽、金星星座

★巨蟹座：

是包容也是愛，只要對方願意回頭，就願意原諒對方。

這是十二星座當中，可以為了愛情而讓自己包容易一直無限擴張的一個星座。不少巨蟹座天生就有一種為愛守護的本能，所謂的為愛情而守護，其實指的就是為了守護這段愛情，可以為了保護這段愛情的向前發展，而盡力去忍讓或接受別人可能無法接受的事情，就算讓自己受傷，很多巨蟹座也認為這樣很值得。

情人劈腿對於巨蟹座來說當然是很痛的事，巨蟹座的內在其實非常柔軟、非常容易受傷，只是如果還很愛這個對象，巨蟹座是會忍著傷痛、去接受這樣的痛苦，還是會含淚原諒，他們會希望能夠維持一段感情的完整，特別是如果另一半的態度是回頭過來求巨蟹座原諒，巨蟹座往往就會點頭接受，因為他們看到的是這個人「還愛我」。

可是往往巨蟹座也很難撐很久，因為巨蟹座的個性裡頭有一種強烈的不安特質，這種特質會讓巨蟹座經常陷入情緒不穩或不由自主的不安全感強烈，而往往如果情人有過劈腿的前例，巨蟹座要面對的除了這個曾經犯過錯的對象，還得要面對的就是感情中自己這種強烈的不安全感。

有些巨蟹座不盡然是不信任對方，但是就會發生找不到這個曾犯過錯的另一半時、巨蟹座容易情緒崩潰、不安、抓狂或是痛哭的情況，當然這是比較嚴重的時候才會發生，但很明顯的，在情人沒有犯過錯前的巨蟹座內心不會有這麼強烈的陰影，但是含淚原諒後的陰影卻是非常強大的，所以在含淚原諒前，巨蟹座可能最需要的就是去思考，自己有沒有辦法面對這樣的陰影，如果無法面對、承受的話，還是不要勉強自己原諒對方比較好。

★獅子座：

只要對方劈腿還沒有弄到人盡皆知，那為了面子為了裡子是可以暫時「吞忍」的。

很多獅子座沒有你想像中的那麼容易放棄。獅子座可以都不談戀愛，但掉進戀愛狀態裡的時候，往往就是找到了生命中那個「真愛」，問題是當獅子座看走眼的時候，也會讓自己面對到一個很尷尬又很無奈的處境。

獅子座其實非常不容許自己的東西被別人搶走，當自己的情人劈腿、獅子座當然是會非常火大，但是如果又很愛這個人，獅子座其實是會陷入一種兩難，這種兩難就在於、獅子座不願意就這麼失去，因為這讓獅子座覺得自己是一個敗戰的狀態，不但是沒了裡子、也沒了面子，更何況是自己心愛的對象劈腿，獅子座還多承受了一份「被背叛」的痛苦。

因為很愛、所以絕對不願意失去，獅子座的強烈控制欲反應在「屬於我的事物」上，如果這件事又沒有鬧開來，獅子座在基於很愛的狀態下，是會願意先忍住、只要情人願意斷絕與對方的關係，獅子座就會願意忍下去。

如果情人是願意道歉認錯的，獅子座可能是發幾天脾氣後就願意接受對方的道歉，進而把對方放進「留校查看」的狀態；如果對方不低頭道歉也好像不怎麼想回頭，有一些比較強勢的獅子座就會用逼迫、以比較強烈、比較兇的態度要求對方能回頭、想把對方強拉回自己身邊；如果什麼辦法都用光了對方還是無動於衷，獅子座就有可能用苦苦哀求的方式，當然是私下的、不會讓身邊的人知道，雖然心裡頭覺得這是一種莫大的屈辱，可是比起失去對方的痛苦，獅子座是會寧可選擇把這種屈辱給吞下去的，這也是獅子座在愛到卡慘死時典型的情況──為了愛可以暫時失去自尊。



▲另一半劈腿固然心痛，但天蠍座屬於有仇必報「要讓對方也嚐嚐被劈腿的痛苦」。（示意圖／視覺中國）

★天蠍座：

一種是很愛很愛所以死都不放手；一種是等你回來之後，換我劈腿把你甩了。

天蠍座在面對情人劈腿時，含淚原諒往往基於二種不同的情況。第一種是很愛很愛所以不願意放手，其實這種狀態下的天蠍座就是一般人常聽到或常見到的、黏對方黏得很緊的天蠍座，找不到人就可能會奪命連環call，或是拼了命的要抓住對方。

這一類的天蠍座感情是極度澎湃的，就算他們表面上看起來是一個很冷酷的狀態，不過這一類天蠍座的內心裡頭那股強烈的愛火是有如火山一樣地炙熱，而這種情形下的天蠍座是會願意接受情人犯過這樣的錯，就算明白自己心裡頭會很介意這樣的情形，而且可能會因此不信任另一半，但是實在是無法與對方分開，加上對方如果低頭懇求，天蠍座是會含淚原諒對方的。

可是，天蠍座本身就是一個還滿有報復心的星座，他們對於被背叛的事很難忘懷，往往含淚原諒後，是沒有辦法真的完全接受自己被背叛的事，除了可能會加緊管控對方之外，有時候面對情人時，天蠍座還會有股無名火上來，更容易一言不合就吵架。

另一類的天蠍座就是擺明了，「我接受是因為我要報復你」，這一類的天蠍座會想盡辦法挽留對方，可能誇張到又哭又求，無論如何就是不分手。但是一旦對方回頭，這一類的天蠍座就會想辦法去報復對方，比較直接一點的可能就是等一段時間之後自己劈腿新的對象，把原本這個對不起天蠍座的對象給甩了。

這樣的報復行動對於天蠍座來說是一種「要讓對方也嚐嚐被劈腿的痛苦」，但也有一類是「不分手、但我要你付出代價」，天蠍座的報復是因人而異的，有的快速出手、有的君子報仇三年不晚，但是有一個共通的態度，那就是「一生不忘有仇必報」

★金牛座：

總有一天會等到你的心回來，所以目前一定要先把身體給留住。

金牛座往往是面對到了這樣的感情變卦時很無助的一個星座，他們天生思考比較不是那麼快，面對到這種情人劈腿的情況時，金牛座會不知道該怎麼去面對，傷心和難過當然是必然的事情，在面對可能失去對方的情形時，金牛座會因此感受到相當程度的害怕。

這是個重視實質存在的星座，也就是如果還愛著這個對象，那麼往往金牛座是會希望這個人能夠一直陪在自己身邊的，如果分手就意喻著將會失去這個對象，那麼金牛座的選擇往往就是「因為不願意失去，所以先留住對方」。

所以往往會遇到二種不同的情形，一種是金牛座發現情人劈腿，這個劈腿的情人並沒有主動道歉或回頭，而幾天後的金牛座是可以當成沒有發生任何事情，就這麼吞下去當作不知道，因為往往把事情說開或是去質問對方，似乎只會讓狀態變得更糟──可能這個人會提分手或離開，金牛座在不願意面對這種狀況的前題下，只好先含淚吞下去。

另一種狀況是對方低頭認錯，金牛座會寧願去相信自己看到的，而這個對象如果持續留在金牛座的身邊，那麼金牛座會願意繼續發展感情下去，因為只有在自己身邊的才是屬於自己的，握在手裡的才是最實際的。

然而有時候，金牛座的態度就是「即便目前留不住對方的心，未來也不見得留不住」，把對方留在自己身邊就是一個希望和一個機會，而金牛座在深愛對方的狀態時，其實就是會願意這樣一直一直等下去，只覺得「戲棚下站久了自然會是我的」。

只是青春有限、也許人生很長，但是這樣的含淚原諒真的能換來一輩子愛你的人嗎？有時候金牛座真的要思考清楚，你拿時間去賭對方的心會不會留在你身上，這可是拿你最有價值的時光在賭博喔！



▲雙魚座為愛而生，因此就算對方劈腿態度又差，他們還是會盡力挽回。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★雙魚座：

心很軟，加上失去這份愛就宛如人生一片灰白，對方如果低頭道歉認錯，那當然接受。

雙魚座是為愛而生的一個星座，他們非常喜歡戀愛的感覺，被愛與愛人的感覺都讓雙魚座覺得非常愉快舒服，然而雙魚座在面對到情人劈腿的這個狀況時，當然就會是極度的傷心和難過，可是很大的一部份可能是「沒有辦法和這個人在一起」的這種感覺，會讓雙魚座很難過也很害怕，倒不盡然是絕對地只覺得對方劈腿很過份。

因為愛到了就覺得失去這個人會讓自己的人生變得很黑白，而要讓自己的人生變回燦爛的彩色，就得要和這個自己心愛的對象繼續在一起，因此就算是對方劈腿還態度很差，雙魚座卻還是會盡力去挽回，而且這一類的雙魚座會哭著告訴你：「我真的不能沒有他。」

「沒有這個人我會死」的這種心態是讓這一類的雙魚座愛到卡慘死的最大原因，而如果對方主動認錯的話，雙魚座大概是幾天後就會盡量當成沒事，甚至於有些雙魚座還會用更多浪漫的方法去想更加抓住對方的心，倒不見得是認為自己有錯，而是這是雙魚座面對現實的一個方法──因為知道自己很愛這個人，所以更想要好好和這個對象在一起。

當然，雙魚座是會覺得自己很委曲求全的，只是很多聰明的雙魚座會有意無意的利用自己的這份委曲，去增加對方的罪惡感，特別是如果對方自己低頭回來認錯，那麼雙魚座就往往會利用自己是個「受害者」的姿態去讓對方覺得更加對不起雙魚座，藉以挽救這一段感情、也更加拉住對方的心，可說是很善用劣勢轉為優勢的一個星座呢！

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅