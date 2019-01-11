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脖子腫塊跟鵪鶉蛋一樣大！他突然四肢癱瘓...下咽癌轉移作祟

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▲▼腫瘤壓迫頸椎神經，下咽癌病人突然癱瘓。（圖／南投醫院提供）

▲圖中黃圈處為腫瘤壓迫神經之核磁共振檢查影像。（圖／南投醫院提供）

生活中心／綜合報導

南投48歲李姓男子發現右邊脖子出現了一個腫塊，原本不以為意，但腫塊持續擴大如鵪鶉蛋，直到有天突然雙手麻痹、腳無法使力，就醫檢查後發現是下咽癌，且腫瘤已經轉移骨骼並壓迫到神經，導致癱瘓。神經外科手術後，目前進行化學治療及放射線治療，努力向癌細胞抗戰。

▲▼腫瘤壓迫頸椎神經，下咽癌病人突然癱瘓。（圖／南投醫院提供）

▲林柏君醫師指出腫瘤壓迫部位。（圖／南投醫院提供）

三軍總醫院神經外科林柏君醫師（現支援衛福部南投醫院）表示，以電腦斷層及核磁共振檢查發現患者的腫瘤轉移至脊柱第二至第五節，並伴有脊髓壓迫，因此進行頸椎第一節到第六節椎板切除術及枕骨到頸骨及胸椎鋼釘內固定術，使患者能恢復行走能力，減輕疼痛，但此為姑息性手術，患者術後還是要接受後續完整的癌症治療。

▲▼腫瘤壓迫頸椎神經，下咽癌病人突然癱瘓。（圖／南投醫院提供）

▲病人手術後電腦斷層檢查影像。（圖／南投醫院提供）

當癌症患者出現骨骼轉移時，經常疼痛難耐，可能會因為輕微的外力便導致骨折（病理性骨折）、脊髓壓迫，甚至造成半身癱瘓、大小便失禁，嚴重影響生活品質，也造成家裡經濟與照顧的負擔，因此即時、適當的治療介入相當重要。

林柏君醫師說到，下咽癌容易出現頸部淋巴結及遠處的轉移，當出現遠端轉移時，部分患者會猶豫該繼續進行治療還是要放棄？醫師鼓勵患者與家屬別太灰心，在適當的治療下，仍可以讓出現癌症晚期的患者提升整體的生活品質，不論在行走、進食都能夠自己來，不假他人之手，維持基本的生活尊嚴。

關鍵字： 南投醫院 腫瘤 頸椎 神經 下咽癌 癱瘓 醫藥新聞
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