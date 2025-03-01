男大生吃麻辣鍋「隔天燒出4爛洞」！醫曝關鍵：剛進嘴巴沒感覺

▲男大生吃完麻辣鍋，食道破了4個大洞。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名19歲男大生，與友人相約吃麻辣鍋，未料到了半夜胸口開始隱隱作痛，隔天吃早餐時，每吞嚥一口食物疼痛感加劇，讓他覺得不對勁。掛急診一照胃鏡，醫師驚見他的食道出現4個破洞，呈環狀排列於食道的中心，其中一個潰瘍還在出血。推測是火鍋中的配料吸滿辣油，一口咬下爆漿超級燙，剛放進嘴巴沒感覺，但經過食道恐造成灼傷。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《醫師好辣》節目中分享，該名男大生知道自己胃不好、不太能吃辣，赴約前還先喝牛奶墊胃，希望能起到保護效果，食用中辣麻辣鍋時也未感覺不舒服。直到半夜竟開始胸痛，隔天早上「每吃東西就痛一次」才緊急就醫。收治的急診醫師當時認為年輕人發生胸痛、且與進食有關，排除是心臟疾病，並安排胃鏡檢查。

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▲醫師推測，4個食道潰瘍是爆漿食物灼傷所致。（圖／錢政弘醫師授權提供）

錢政弘說，胃鏡檢查從男大生的嘴巴一進入食道時，即發現4個潰瘍呈環狀排列於食道的中心，其中一個還在出血，確診為食道潰瘍。追問後才得知，患者前一晚吃麻辣鍋，因裡頭的火鍋料、豆腐會吸湯吸油，一口咬下就滾燙爆漿，剛吃進嘴巴還沒感覺到燙，但進入食道可能導致食道灼傷。

錢政弘表示，揪出原因後請男大生先清淡飲食、避開辛辣食物，並開立胃乳讓他於進食前服用，能附著於潰瘍傷口上、具有保護黏膜的效果，治療1～2週後即痊癒。

有些人認為「牛奶長得像胃乳」，應具有護胃的效果。錢政弘說明，牛奶中的酪蛋白會與辣椒素結合，可以降低燙、辣的感覺，具有解辣的效果。不過，辛辣食物下肚後會增加胃酸分泌，這時中性偏弱酸的牛奶無法中和胃酸、起不了作用。要避免麻辣鍋引起的胃部不適，他建議應先吃些澱粉類，才有辦法抵抗麻辣食物對胃的刺激，千萬別空腹。