夫染菜花「偷藏東西」曝光　妻一眼認出：你不知我是醫生？

▲夫得菜花偷偷去看診，結果還是被醫師妻抓包。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師分享，一名人夫罹患菜花，不敢讓老婆知道自己去看泌尿科，把藥膏藏起來；結果妻子發現藥膏，一眼就認出這藥膏用途， 「難道你不知道我是皮膚科醫生嗎？」

泌尿科醫師戴定恩近日在臉書提到，身為泌尿科醫師，他一直覺得某些生殖器病毒疣（俗稱菜花）的藥膏效果有點溫和，擦了老半天才會好。

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戴定恩表示，有一次泌尿科醫師學長高銘鴻聽到他的抱怨，搖搖頭說，「你錯了！這藥膏的威力超猛，只是你還沒發現它的真正作用！」他當下半信半疑，心想「真的假的」？

戴定恩指出，學長笑了笑，開始講起一個病人的故事，當事人得菜花，拿藥回家，但不敢讓老婆知道自己去看泌尿科，小心翼翼地藏著藥膏，生怕被發現。

高銘鴻說，沒想到天有不測風雲，藥膏還是被老婆看到，更巧的是，妻子剛好是皮膚科醫生，一眼就認出這藥膏的用途，驚訝問他，「難道你不知道我是皮膚科醫生嗎？」於是他的病情被當場揭發，家庭關係瞬間陷入冰點。

「原來這藥膏這麼猛！」戴定恩提到，聽完這故事恍然大悟，不只治病還能造成家庭失和，「哇，這藥膏的威力果然超乎想像啊」；從那天起，他每次開這種藥膏，都會特別叮囑病人：

1、回家一定要藏好藥膏！



2、如果你老婆是皮膚科醫生，要更小心！



3、千萬不要讓她看到這是什麼藥膏！



4、好男人還是要帶另一半來打疫苗！

對此，有網友留言，「我比較好奇的是，皮膚科醫師自己沒發現老公的病灶嗎？」戴定恩回應，「你很猛！一下問到重點，因為病灶的位置不是你想的前面」，讓該網友驚呼，「哇，資訊量過大！」