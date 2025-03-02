每年逾6千人死於肺阻塞！急性惡化恐加重肺炎、心衰竭風險





▲COPD發作時會出現呼吸困難、咳嗽、痰液增加等，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

台灣有超過84萬的慢性阻塞性肺病患者(COPD) ，每年更有超過6,000人死於COPD，發作時會出現呼吸困難、咳嗽、痰液增加，一旦有急性惡化，恐加重患者肺炎、心衰竭等風險。醫師示警，約有一半的COPD患者即使接受標準治療，仍可能經歷急性惡化，我食藥署今年核准首款生物製劑，有助於降低惡化率。

慢性阻塞性肺病患者簡稱為肺阻塞，根據台灣胸腔暨重症加護醫學會公布臨床照護指引，這是一種異質性的肺部疾病，其特徵是由於氣道或肺泡異常導致慢性呼吸症狀，包含呼吸困難、咳嗽、痰液產生或惡化。

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學會指出，導致肺阻塞的主要環境暴露，包含吸菸、吸入家庭和室外空氣污染中的有毒粒子和氣體，引發肺臟及呼吸道產生慢性發炎反應，其他包括異常肺部發育和加速肺部老化也可能有影響。

台灣慢性阻塞性肺病學會理事長、林口長庚胸腔內科系主任林鴻銓說明，COPD惡化通常與氣道炎症增加、痰液產生增加和氣體滯留明顯增加相關，這些變化導致呼吸困難加重。COPD病人也容易發生其他急性事件，尤其是失代償性心臟衰竭、肺炎、肺栓塞等，且可能加重COPD症狀 。

林鴻銓指出，約有一半的 COPD 患者即使在接受三合一療法後(Triple therapy，ICS+LABA+LAMA)仍會經歷急性惡化，而好消息是，研究顯示，生物製劑透過抑制發炎反應因子，能降低中重度COPD惡化的年發生率。

林鴻銓表示，食藥署已於今年核准首款生物製劑用於治療COPD，將作為針對嗜伊紅性白血球表現型COPD成人患者的附加維持治療，相信可以幫助更多患者。