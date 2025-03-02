30歲後骨質急流失「每年少1%」　醫給3建議助年輕人逆轉骨骼健康

▲ 運動不僅能強化骨骼，還能幫助減緩流失速率，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

骨骼健康問題不是年長者專屬，還有年輕化的情況，研究顯示，30歲之後每年骨質流失速率約1%，加上不少人有久坐、高鹽飲食等生活習慣，還缺乏運動，許多年輕族群的骨骼健康正處於隱形危機中。醫師提醒，民眾應該注意骨質檢測，也提出3大提醒建議來改善生活方式，骨骼健康可以隨時逆轉。

一項國際研究顯示，人體骨骼密度在20多歲時達到巔峰，之後骨質流失速率以平均每年1%逐漸加快，這意味著，即使是30多歲的青壯年族群，也可能面臨骨骼健康的潛在威脅。

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更令人擔憂的是，現代生活方式正加速這一過程。高雄美兆診所院長陸教義指出，高鹽飲食、缺乏運動以及長時間久坐，都是導致骨質快速流失的主因，若要維持骨骼長久健康，一定要注意日常生活的保養，有3個方向可以著手：

1、飲食調整：鹽少一點，鈣多一點

高鹽飲食會增加鈣質流失，對骨骼健康極為不利。日常飲食應減少鹽分攝取，並增加高鈣食物，例如深綠色蔬菜、乳製品和魚類；也別忘了補充維生素D，陽光與魚肝油都是絕佳來源。

2、適當運動：讓骨骼更結實

運動不僅能強化骨骼，還能幫助減緩流失速率。每周進行3次以上的重量訓練或抗阻運動，效果會非常顯著。而對於忙碌的上班族來說，爬樓梯或快走也是很好的選擇。

3、遠離久坐：動起來，骨骼更健康

久坐族別忽略！長時間保持靜止姿勢會使骨骼代謝變慢，增加流失風險。每隔30分鐘起身活動一下，拉伸筋骨，或者試試站立式工作區域，讓日常生活中充滿小運動。

陸教義也提到，除了骨密度檢測掌握目前狀況，也要留意骨質流失速率，可以做骨質流失速率檢測來評估健康風險，別等到骨骼結構出現問題時才發現，為時已晚。