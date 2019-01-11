喜歡盤腿坐？專家曝「整個人被對折」脊椎爛...女大生因此掰咖



▲你也喜歡盤腿坐嗎？專家建議「真的不行」！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

許多遠赴他鄉打拚的單身上班族，常常因租屋貴又小，因此房間擺設選擇一切從簡，地板隨便鋪、放張小茶几，盤腿坐在地上追劇、吃飯，即成為你每天下班後的休閒娛樂。但要小心，因為看在專家眼裡，「盤腿坐」對脊椎非常傷，不只是腰，就連背部、肩膀都會連帶受影響，曾有名碩二生因每天把自己「對折」寫論文12小時，導致椎間盤突出，走路3～5分鐘就會掰咖，腳軟無力。

物理治療師《三個字SunGuts》告誡網友們，「盤腿坐真的不行！」，不只傷害脊椎，就連背部肩膀也連帶受損。他在影片中提到，或許有人問盤腿坐vs.打坐有何不同？打坐的人會將背打直，但平常盤腿坐休息只為看電視、吃飯的人，全身肌肉都會放鬆，身體前傾嚴重，而在身體放鬆又往前彎情況下，「上半身的重量就會靠著你後背整個背脊的肌肉，還有整個脊椎的骨骼構造來硬撐著，久而久之造成它們疲累緊繃，甚至是更容易磨損」。

SunGuts解釋，平時彎腰時只有上半身下彎，但盤腿坐時連下半身一起折上來，因此整個人就像「被對折」一般，會大量提升脊椎裡的椎間盤壓力。也因此，在家盤腿坐時再加上身體放鬆的往前彎，看起來舒壓又放鬆，但其實對於脊椎的損害不亞於站立時彎腰彎了很久。



▲碩二女生寫論文每天盤腿坐12小時，結果脊椎病變走路掰咖。（圖／取自《三個字SunGuts》Youtube ）

SunGuts分享，曾有一名碩二女學生，走3～5分鐘路程就覺腳沒力「掰咖」，就醫檢查都找不到原因，拖了數月有醫師發現她一點也不痛的腰有嚴重椎間盤突出壓迫坐骨神經，但她卻感到莫名其妙「她平常不彎腰為什麼會受傷？」，後來才回想之前每天瘋狂寫論文，不喜歡乖乖坐著，而是偏愛兩隻腳盤腿坐在書桌前，只要一認真起來，身體不自覺前傾，每天以此姿勢超過12小時以上，過度彎腰姿勢，久而久之轉為脊椎病變。

喜歡在盤腿在床上滑手機或在沙發上坐著？SunGuts說建議不要！若是平常同一姿勢坐久了，想要盤腿坐換姿勢5分鐘可以，但若家裡連張椅子都沒有，把盤腿坐當作招牌姿勢「那麼腰酸背痛肯定免不了」，因此他非常不建議盤腿坐。以解剖姿勢看來，若髖關節活動度不夠腰部勢必會多彎一點，屆時骨盆移動，整個脊椎都會被拉扯。