嘴唇沒快感...人為何要接吻？專家揭「害羞原因」：擇偶條件之一



▲嘴巴細菌超多不衛生，但情侶究竟為何要接吻呢？（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

天氣冷最適合窩在被子裡追劇耍廢了，尤其身為單身狗的網友與其孤身出門看情侶放閃，不如在家看偶像劇男女擁吻，感受羅曼蒂克的氛圍。究竟「人們為什麼要接吻？」物理老師張景超拍影片分析「害羞原因」，指出當兩人嘴唇相依的同時，距離拉近更能聞到對方氣味，甚至被用來做為擇偶的其中一項條件。

情侶除了牽手、擁抱培養感情，浪漫接吻感受對方柔軟雙唇的溫度更是情侶放閃SOP！常在Youtube頻道分享各類科學影片的《超知識》拍片探究《我們為何要接吻？》，物理老師張景超說，無論哪部偶像劇，總在男女主角生離死別時，男主角在擁擠街道上衝向車站追女主角，在她離開前終於見面，此時男把女深深擁入懷中，「然後用舌頭狂甩對方嘴唇，為什麼會覺得這畫面很感人呢？為什麼喇幾（舌吻）會這麼羅曼蒂克呢？」



▲張景超說，接吻是為了能近距離的聞到對方身上。（圖／取自《超知識》Youtube）

張景超解釋，社會學家研究全球各個社會發展後發現，以「接吻示愛」的社會僅占46%，「可見接吻並非先天本能，應該是後天學習的產物」，甚至有些靠採集打獵維生的社會認為接吻是噁心的互動。

接吻的行為就是兩人將嘴唇碰在一起，張景超說，嘴唇本身不會產生快感，甚至會傳播上千萬隻細菌給對方，看起來既不衛生又不會產生快感，該如何影響大腦？科學家認為是嗅覺影響，由於接吻時讓兩人距離更加貼近，能更清晰的聞到對方身上氣味，而這也被做為擇偶的條件之一。「研究指出女性會更偏好跟自身基因不同男人的氣味，她們認為這是為了生育出更好的後代所發展出來的篩選機制」。



▲人體汗腺會分泌費洛蒙，使人們的心理和生理產生反應。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

張景超解釋，在已存在的戀愛關係裡，以接吻示愛目的在於更進一步接收對方身上的「費洛蒙」，費洛蒙為由汗腺分泌出的激素，其被嗅覺器官接收後會進入腦部下視丘，進而分泌荷爾蒙的物質，使人們的心理和生理產生反應。他說，「費洛蒙在青春期分泌會特別旺盛，也就是國中、高中的階段」、「有些小女生也會被男生運動完的汗臭味給吸引，會覺得好性感」，然而在教室裡充斥著各種費洛蒙，卻未必每個人對其都有反應，如果你發現有個同學味道特別好聞，代表你可能已經喜歡上他／她囉。

事實上，毛利人、非洲土著、愛斯基摩人，是以「磨鼻子」做為親密行為，以取代接吻做為接收費洛蒙的互動。張景超說，「這說明了接吻不一定是人類必要的親密行為」，而你認為接吻是否為情侶談戀愛必做的事情呢？