過年幫狗狗加菜？獸醫曝「嚴重後果」：還不如帶牠出去玩



▲很多飼主都會因為受不了狗狗想吃的眼神，就幫狗狗加了一堆人類的食物。（圖／PFI美國寵物食品協會提供，下同）

記者周姈姈／採訪報導

愛牠就別亂餵牠！農曆新年即將來臨，大家不免大吃大喝，而這時候許多愛寵物的飼主也會想給狗狗吃點好吃的，像是油飯、雞腿或是火鍋等人類食物，對此，就有獸醫提醒，千萬別給狗狗亂加菜，否則可能會造成狗狗得到「結腸炎」，看到愛犬不舒服，飼主也一定很難開心過年！

美國寵物食品協會顧問醫師、杜瑪動物醫院院長鍾昇樺醫師表示，對於狗狗來說，人類的餐桌食物的味道都很重，而且刺激性也很強，很容易就會導致狗狗的腸胃道問題，像是「食因性腸胃炎」，會出現嘔吐、腹瀉等不適現象。

農曆年後最常見的狗狗疾病就是「結腸炎」，這是一種大腸的疾病，鍾昇樺說，90%會引起結腸炎的病因都跟飲食不當和不適應有關，門診比例相當高，通常都是因為「亂吃東西」而引起的。



▲狗狗亂吃東西會引起「結腸炎」，會出現嘔吐、腹瀉等症狀。



飼主會覺得自己吃一口，狗狗當然也要餵一口，但這些行為都會害狗狗掛病號。鍾昇樺提到，曾經就有飼主因為抵擋不了狗狗渴望的眼神而餵了炸雞腿，以及不小心讓狗狗吃到沾了麻辣鍋湯汁的衛生紙，結果引發腹瀉性結腸炎。

鍾昇樺提及，常常會遇到養大型犬的家庭在年節之前掛急診，狗狗會一直拉出血來，大便像爛泥巴還帶有血塊，可能還會拉出許多黏液，檢查之後就是結腸炎，仔細詢問飼主後確認造成生病的原因就是「給餐桌、不適當食物」。

結腸炎的典型症狀有腹瀉、血便／黏液便、發燒、體重下降以及皮毛失去光澤；此外，鍾昇樺補充，「一直上廁所」也是結腸炎的指標，狗狗無法排遺或滴幾滴排泄物時，飼主可能會以為狗狗便秘，但其實不是這樣。



▲狗狗得到結腸炎的症狀有腹瀉、體重下降和皮毛失去光澤等等。（圖／杜瑪動物醫院院長鍾昇樺醫師提供，下同）



狗狗一直上廁所卻無法順利排出是「裡急後重」的特殊消化道症狀，因為腸胃道發炎而導致腸胃痙攣，因此鍾昇樺提醒，可以多注意狗狗的排便次數是否有增加或是大便量變少。

若是狗狗真的得到結腸炎，除了配合適當的藥物治療之外，鍾昇樺建議要給狗狗吃纖維含量適中的食物，或是容易被狗狗消化且低殘留的食材，並且也要注意別讓狗狗攝取刺激性飲食，最重要還是需要讓狗狗「多喝水」。

此外，根據美國寵物食品協會2018年底針對全台犬貓飼主進行的網路問卷調查，仍然有10%的飼主一周至少會餵食寵物吃一次人類的餐桌食物，針對此問題，鍾昇樺說，狗狗和貓咪對飼主來說就像伴侶和家人，但牠們和人類是不同的物種，所以還是要用「適合的方式」對待牠們，飼主可以餵食專屬寵物的寵物食品。

鍾昇樺提醒飼主，對於狗狗來說，「豐富食物不如豐富生活」，過年時可以多帶狗狗出去走一走，比起打賞一堆食物，出去走走會讓狗狗更開心！



▲鍾昇樺認為與其給狗狗吃很多食物，還不如帶牠出去玩，牠會更開心。



關於PFI美國寵物食品協會

美國寵物食品協會（Pet Food Institute，簡稱PFI）長期以來致力於促進寵物良好的生活照護；並針對寵物食品在商品的安全性、營養的精確性、與食品標籤等面向，予以高度規範和嚴格管理。除此之外，美國寵物食品協會（PFI）更致力於推廣美國優良寵物食品至全世界，使所有寵物皆能受到平等、高規格的飼養照護。

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