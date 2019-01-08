年長者似乎總是孤寂地過著生活　老齡化無解的難題？

草根影響力新視野 喬依絲編譯

許多健保體系的國家都面臨到醫療資金不足問題，從短期來看，政府的變革(也就是更多的資金)顯然是解決方案，但事實可能不然。以英國為例，2050年英國超過65歲的年齡層將佔總人口四分之一，這表示糖尿病、心臟病、關節炎和阿茲海默症等疾病將與許多人的生活息息相關。

大家似乎總是厭惡關注老齡化社會的現實狀態，政府以為在飲食、運動方面鼓勵民眾就可以改善人民對未來的恐懼感。各國醫療服務實際上大多只是針對疾病而設計，但是，有一個更大的問題 : 人們厭惡老化、疾病，殘疾和害怕無能為力、沒有用處和死亡等狀況。



有太多人拒絕考慮自己未來歲月的前景，或者更糟糕的是，不願意給予正處在此階段的人們任何關注。根據英國關注長者老後生活的服務機構Age UK之統計，英國有50萬名60歲以上的長者每天在完全的孤寂中度過，甚至將近50萬的人在一週之內至少有5天的時間不會看到任何人或和任何人說話，75歲(含)以上的長者有一半是獨居，其中70%是女性。

中國諺語「家有一老，如有一寶」，年長的生命應該是值得慶賀才對，正如身兼猶太教拉比(老師)和作家的Julia Neuberger在她2008年出版的《Not Dead Yet(還活著)》一書中所說的，65歲之後的生命最佳理想情況應該是「好好活著」的階段：不論是必須冒著些許的風險，或者是平平淡淡，都值得為此高興。



▲年長者似乎總是孤寂地過著生活（圖／翻攝自pixabay）



然而，社會對於年長者仍然存在著嚴重的障礙。一個是與工作有關，除了必須面對「退休」的無奈，接著又是退休後去超市或慈善機構做著低薪或無薪的工作。另一個是關於年長者生活的方式和地點，年長者似乎總是孤寂地過著生活，那些經常在小城鎮看到的老年人住屋：簡潔、獨立的平房或公寓，沒有任何活躍因子存在。

目前英國正在興建老人社區或是共同住宅，不論是單身或是夫妻皆可入住，每個家庭「都有一個獨立的私人住宅以及共享的社區空間」，形成一個互助團體，藉著這種生活方式以延遲被照顧的可能性。另外，必要時還可以做些額外裝置，例如內部升降機。共用空間將包括一個廚房區和用餐空間，可以讓所有居民一起用餐。

老年生活仍然有同伴的支持，生活將不再是索然無味，對於生命品質或是健康均十分有益。

Reference : We need to talk about ageing – and it’s about far more than the NHS