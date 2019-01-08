新北首例流感死亡！40歲女「沒打疫苗、發燒拖4天」才就醫

▲接種疫苗是預防流感最有效的方式。（圖／記者洪巧藍攝）



記者趙于婷／台北報導

新北市出現首例流感併發重症死亡病例！個案為瑞芳區40歲女性，有肥胖、慢性病史且未接種流感疫苗。衛生局表示，該名女性107年12月12日陸續出現咳嗽、流鼻涕及發燒症狀，16日才至急診就醫，當日就進入加護病房，但因病況惡化，20日急救無效死亡，今（2018）年1月7日經疾管署審查與流感相關死亡病例。

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬指出，新北市自107年流感季（10月）迄今，共出現24名流感併發重症病例，超過7成為50歲以上民眾，高達9成有慢性病史且無接種流感疫苗，且類流感門急診就醫人次已連續4週上升，類流感至急診就診人次已達流行閾值11.5%，已進入流行期。

目前社區流行病毒株主要為H3N2型及H1N1型，與公費流感疫苗株相同。許玉芬強調，疫苗是預防流感最有效的方式，50歲以上成人及慢性病患者感染流感較容易併發重症，屬高危險族群，目前新北市流感疫苗僅剩1萬餘劑，民眾要儘速至29區衛生所及合約院所完成接種。

許玉芬提醒，罹患流感應於症狀發生48小時內服用抗病毒藥劑，如出現咳嗽、發燒、頭痛、肌肉酸痛及疲倦等症狀，應儘速至鄰近院所就醫，衛生局與新北市728家醫療院所簽約，皆有提供公費抗病毒藥劑。