她暴肥10kg「打瘦瘦針3個月」沒效！　醫一照：是腫瘤

減肥是現代人的終身志業，近期俗稱「瘦瘦針」的減重藥物更是夯到不行。肝膽腸胃科醫師林相宏分享，一名55歲婦人在一年內莫名暴肥10公斤，且食慾變得很好，原以為只是中年代謝變差，自行買了瘦瘦針施打卻不見成效。直到兒女察覺不對勁帶往檢查，竟在腎上腺揪出一顆3公分腫瘤，引發「庫欣氏症候群」。

林相宏醫師在粉專指出，婦人除了變胖，還出現高血壓、高血糖，且很容易疲倦。經友人介紹施打瘦瘦針，沒想到連打3個月都沒瘦下來。最後在家屬堅持下就醫進行健康檢查，雖然胃腸鏡結果都沒問題，但透過胰臟內視鏡超音波一照，赫然發現左邊腎上腺長了一顆3公分的腫瘤。

壓力荷爾蒙作祟釀禍 典型症狀「胖肚細手腳」

經進一步抽血檢驗，發現該腫瘤會分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」，進而引發「庫欣氏症候群（Cushing's syndrome）」。林相宏解釋，原來患者近期的不適症狀，全都是這顆腫瘤惹的禍，所幸在接受手術後，症狀已逐漸改善。

為什麼腎上腺腫瘤會暴肥？林相宏說明，腎上腺位於腎臟上方，是一種內分泌器官，負責分泌多種激素。一旦功能亢進，就會引起相關症狀。以該個案為例，因分泌過多皮質醇，最典型的症狀就是體重上升，且體態會呈現「胖臉跟肚子、四肢瘦瘦的」特徵；此外，還會有皮膚變薄容易瘀青、高血壓、高血糖、容易疲倦及月經不規則等跡象。

林相宏補充，胰臟內視鏡超音波不只能檢查胰臟，還能穿透胃壁，檢查許多位於深層後腹膜腔的器官，如胰臟、腎臟與腎上腺這些「最難檢查的部位」。不過他也提醒，發現腎上腺腫瘤，民眾切勿驚慌，因為大多數是良性且無症狀，通常是透過健檢意外發現，「只要追蹤即可」。