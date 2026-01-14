ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「早餐吃油一點」助減肥　醫推3食物

小腹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，早餐吃油一點，反而可以幫助你的燃脂效果更好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

家醫科醫師許書華分享，你絕對想不到，早餐吃油一點，居然可以幫助你減肥。她推薦早餐吃酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」早餐搭配。

減肥不需餓肚子

許書華近日拍片提到，根據《國際肥胖期刊》顯示，減肥不需要餓肚子，而且早餐吃油一點，反而可以幫助你的燃脂效果更好。

許書華指出，這項研究是由美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）所發表，研究者發現，實驗老鼠經過一夜的睡眠，第一餐如果有較高的脂肪，整個新陳代謝機制反而會更為正常。

許書華表示，相反的，如果第一餐是採用比較高碳水化合物的飲食，晚餐才吃豐盛些，不僅體重容易直線上升，體內葡萄糖的耐受性也會異常，而且代謝症候群的風險其實會更高。　

早餐推薦吃酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果

有人詢問，那聽起來早餐吃蔥抓餅，不是比吃饅頭還可以幫助減肥嗎？許書華回答，不要去攝取所謂壞的脂肪，蔥抓餅的熱量比饅頭還要高更多，油脂本身又是壞的油脂。　

許書華提到，她推薦早餐吃酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」早餐搭配，不要只是一塊麵包，可以加入蛋白質和脂質，加一顆蛋、吃幾顆堅果，這樣一整天的血糖在一剛開始就比較不會爆衝。

