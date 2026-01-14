台大院長支持「醫院聘外籍護佐」　解決人力缺口、護師回歸專業

▲台大醫院院長余忠仁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應住院照護人力荒，衛福部擬開放醫院聘僱具經驗的外籍照服員引發部分醫護工會反彈，台大醫院院長余忠仁今（14）日表示，台灣照顧服務人力缺口明顯，醫療照顧上有部分屬於庶務型的工作，委託外籍照服員或護佐去協助，有助於改善人力問題，也讓護理師更加能發揮專業，歐美、日本等國都已經在做，台灣不應該停滯不前。

余忠仁今日出席台大醫院心血管中心記者會會後受訪被問及外籍照護人力議題，他強調台灣面臨少子化以及產業型態改變，醫療、服務型產業明顯缺人力，尤其是進入超高齡社會後，照顧服務人力需求缺口明顯。歐美、日本都在照護產業已經導入外籍人力，台灣過去則主要在製造業部分，醫療業進展非常緩慢。

余忠仁直言，醫療的確是在照顧上有其特殊性，必須和病人、家屬有一些密切接觸，但是工作中也有部分屬於「庶務型」的工作，例如病床打掃，平常餵食等，在過去有時候不得不讓護理師來進行，其實可委託外籍照服員或護佐去協助。

余忠仁舉例，衛福部推動「住院整合照護」就會由護佐協助，但是護佐薪資和長照機構、居家照服員有差距，所以醫院徵人會有很大困難，即便台大過去有把薪資提升，也同時做照顧模式優化，但仍然很困難。

余忠仁指出，尤其是護理師人力吃緊的情況，台大醫院希望讓整個工作條件優化，讓護理師可以發揮專業，避免庶務事務造成工作負荷，希望有替代人力來緩解。且外籍護佐只要經過訓練，包括語言都不是問題，現在講國語的能力都很好、很清楚，只要工作範圍及規範制定清楚，理論上應該都是做得到。

余忠仁說，自己上任時其實也提出「必須正視外籍護佐需求」。踏出第一步，就有機會改善整體照顧人力缺口越來越大的窘境，目前看到很多國家早就啟動相關措施，台灣在這邊也不應該停滯不前。