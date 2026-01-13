洗完澡「下面還是臭」！女友嫌爆拒愛愛　醫揭6禍首：包皮在搞事

▲男子下體飄臭遭女友無情拒絕。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

正準備和另一半來場「深度交流」，卻老是被嫌棄味道不對？一名從事業務工作的男子，平時在外東奔西跑，下半身常處於「乾了又濕、濕了又乾」的狀態，每次想與伴侶滾床單總遭無情拒絕，讓他崩潰不解：「明明我才剛洗過澡啊，為什麼還是被說臭？」對此，泌尿科醫師陳鈺昕說明，這恐是「包皮在搞事」，並揭露下體飄異味的6大禍首。

開業泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專發文指出，男性陰莖正常會有淡淡的體味或輕微汗味，氣味主要來自於汗腺跟皮脂腺分泌結合後的味道，一般在清潔後應無明顯異味。醫師提醒，如果聞起來出現「酸味、魚腥臭或起司味」等刺鼻味道，則需特別留意是否遭到感染。

針對明明洗過了還是臭？陳鈺昕分析，主要有「6大原因」導致異味揮之不去：

1.包皮過長：包皮跟龜頭間的縫隙容易藏污納垢，「包皮垢」若不徹底清潔會累積發酵，飄出難聞氣味甚至引起感染。

2.汗腺發達：人體鼠蹊部的汗腺發達，尤其在潮濕悶熱的環境中，汗水與皮脂結合被細菌分解後，容易產生異味。

3.尿液殘留：尿尿後未擦拭或沒把餘尿抖乾淨，尿液接觸空氣或皮膚後，細菌分解產生氨氣（阿摩尼亞），即散發尿騷味。

4.個人衛生：性行為或自慰後沒把身上的精液、體液清洗乾淨，在體液與細菌混合作用下，變質發酵產生異味。

5.不換內褲：內褲穿太久沒更換，分泌物日積月累附著，長期下來成為「細菌的培養皿」。

6.病菌感染：若已有發炎（如包皮龜頭炎、尿道炎）或病菌感染（如淋病、念珠菌），除了臭味外還會伴隨紅腫癢、異常分泌物。

想要擺脫GG臭名該怎麼做？陳鈺昕建議，除了洗澡時徹底清潔、翻開包皮用清水或弱酸性洗劑清洗外，也要保持衣著透氣，每3～6個月定期更換新內褲。

此外，若想降低反覆發炎風險，也可透過「割包皮」來一勞永逸。陳鈺昕解釋，割包皮能減少細菌滋生空間與包皮垢堆積，不僅清潔變簡單，陰莖表面的厭氧菌（惡臭來源）也會顯著減少。世界衛生組織更指出，割包皮可有效降低HIV、人類乳突病毒（HPV）及梅毒等性病感染風險，且能降低龜頭敏感度，延長性行為時間。