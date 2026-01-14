ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

中榮廠商執刀爭議調查報告還沒交　余忠仁：在台大絕對禁止

▲▼台大醫院院長余忠仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長余忠仁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科醫師遭爆放任「無照廠商」執刀手術，檢調介入偵辦之外，衛福部長石崇良要求中榮一週內提出相關報告，期限將於明日到期，院方至目前尚未提交。台大醫院院長余忠仁今（14）日受訪表示，新的器械進入醫院，廠商或許會在旁，但是絕對不能動手接觸病患，台大院內有很明確規範，類似問題在台大不可能發生。

週刊報導指出，台中榮總神經外科醫師長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，時間至少長達3年以上，除中榮已成立專案小組釐清真相，台中市衛生局也派員稽查並彙整相關情資後，移請台中地檢署偵辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良日前受訪表示，相關行為涉及密醫問題，若醫學中心發生這樣的事情「非常不應該、太不可思議」，會要求中榮一週內提出報告釐清責任，查證屬實一定要究責，如果管理上有很大的問題不排除醫院需重新評鑑。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今受訪表示，台中市衛生局實地稽查後，相關資料都提供檢調調查，至於醫院端，衛福部行文台中榮總要求一週內提出初步報告，限期是到明天（15日），截至目前為止尚未接獲報告。

余忠仁今日出席院內心血管中心照護成果記者會，會後受訪被問及中榮廠商執刀爭議，他強調台大醫院很早就有進行相關管理，因為開刀房是非常特殊場域，包含無菌設施、環境維持、器械擺置，還有很多人力配置，都要專業設計規劃，所以如果外來、沒有在醫院訓練過或者界定職務者，進入醫院時都必須有登記制度，

有所謂廠商進入大多是因為有新的器材。余忠仁指出，新器材操作時醫院會有訓練，但是如果是剛開始實際操作，對器材最熟悉的廠商可能還是會在旁邊輔助、確定狀況，但重點是廠商「不能夠動手」，真正接觸病人只能是醫師跟護理師，這在醫院有很清楚的規範。

余忠仁說，事發當天他就詢問各相關科部，包含本次事件相關的神經外科，另器械最多的骨科，大家在這部分都有非常明確的規範，幾乎是不可能在台大醫院發生。余忠仁也坦言，有些醫院因為人力缺乏可能其實會有一些（廠商）協助，但是在台大醫院這是絕對禁止，絕對不可能的。

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

關鍵字： 無照執刀 台中榮總 衛福部 台大醫院 醫療管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

不是嘴饞！醫示警「暴食症」是正式精神疾病　留意5大特徵

11歲女童旅遊返台突猝逝！醫示警：恐病毒引發致命心肌炎

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

免住加護、最快隔日出院！台大推心臟瓣膜手術「極簡化」

獨／11歲女童中國旅遊疑感冒「大叫一聲」昏迷　裝葉克膜仍不治

倉庫驚見「過期8年」雞排　高雄業者遭罰30萬

中榮廠商執刀爭議調查報告還沒交　余忠仁：在台大絕對禁止

讀者迴響

回到最上面