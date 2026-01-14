婦人左臉頰突長4公分腫塊　竟是罕見「腮腺癌」

▲腮腺癌是少見的頭頸部惡性腫瘤。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

56歲的陳女士兩年前突然發現左側臉頰有約4公分的突起腫塊，就醫檢查確定是「腮腺癌」第二期。醫師指出，腮腺癌並沒有明確發生原因，根據台灣癌症登錄資料，屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每十萬人約有0.5至1人罹患。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任指出，腮腺是位於雙側耳下方、主要負責分泌唾液的大型唾液腺，協助食物消化與維持口腔濕潤，當腮腺組織出現異常增生時，可能形成腮腺腫瘤，臨床上約8成的腮腺腫瘤屬於良性，但仍有約兩成為惡性腫瘤，即腮腺癌，二者主要的症狀都是外觀的改變，並沒有痛感或明顯的功能異常，需要進一步檢查才能分辨。

蔡祐任說明，腮腺癌並沒有明確發生原因，屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每十萬人約有0.5至1人罹患，其中按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌則較為少見，當其侵犯周圍組織甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命，且即使病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。

該患者透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補。蔡祐任說，早期腮腺癌患者的5年存活率可達約70％至90％，且旋轉皮瓣修補不僅能讓術後外觀不受影響，皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低患者咀嚼時出現臉部大量冒汗的困擾。他提醒，一旦發現兩頰出現不明腫塊，建議盡早至耳鼻喉科就診，尋求專業醫師診斷，以免延誤治療時機。