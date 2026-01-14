中年男「被冷醒」狂抖叫119　急診醫看傻

▲一名男子「被冷醒」叫119送醫。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前幾天真的好冷，急診室塞滿心血管疾病患者，但也出現令人啼笑皆非的插曲。一名急診科醫師分享，有中年男子因畏寒發抖搭救護車掛急診，在寒風中竟只穿著一件內衣。一問之下，對方竟是因在家喝酒取暖，覺得熱脫掉衣服後睡著，結果「被冷醒」，讓他當場傻眼驚呼，「哇勒，被冷醒居然不是去穿衣服，而是叫救護車來急診。」

急診醫師在粉專《急診醫師碎碎唸》發文指出，天氣冷颼颼，許多有心血管疾病的人「在家睡一睡，就沒了」；也有不少平時沒控制血壓的患者，直到發生腦出血來急診，才第一次發現自己有高血壓。雖然急診忙碌，但偶爾仍會有「奇妙的病人」參雜其中，短暫點綴急診日常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

急診醫師還原當時情境，男子掛號主訴「畏寒發抖」，但在這麼冷的天氣裡，對方卻只穿著一件內衣，讓他直呼「我都看得好冷」。經詢問是否有發燒或其他不適？男子否認並表示，「沒有啊，就畏寒感覺冷，一直發抖。」醫師見狀忍不住反問，「那你為什麼不多穿一點衣服？」沒想到男子的回答讓人跌破眼鏡。

急診醫師轉述，男子解釋因為在家覺得太冷，想說喝點烈酒取暖，結果喝一喝感覺身體發熱，索性把衣服脫掉，接著就不小心睡著了，「我是被冷醒的耶……只好叫救護車。」

超荒謬的理由讓醫師聽了無言，心想，「被冷醒居然不是去穿衣服，而是叫救護車來急診……是他的認知有問題還是我的認知有問題？」隨後抽血檢驗發現，該患者血液酒精濃度高達306mg/dl，數值相當驚人，讓他不禁吐槽，「這根本不是喝酒取暖，是酗酒吧。」