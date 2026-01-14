免住加護、最快隔日出院！台大推心臟瓣膜手術「極簡化」

▲台大醫院與國際人工瓣膜醫材廠商愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）簽署合作備忘錄。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣正式邁入超高齡化社會，心臟瓣膜疾病患者逐年增加，台大醫院心血管中心今（14）日分享醫療成果，近年導入且優化「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minimalist TAVR）」照護流程，於病人安全前提下，不僅能讓病患免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔日即可出院，實際執行一年不僅恢復情形良好，病人滿意度也顯著提升。

台大醫院今日召開記者會分享TAVR流程優化與臨床照護上的成效，院長余忠仁表示，經導管瓣膜置換術在台灣已有十多年經驗，早在2010年就引進，當時台大醫院、台北榮總是最早一批醫院。過去主動脈瓣膜置需要進行開胸、讓心臟停止的大手術，經導管置換瓣膜讓縮小傷口，讓病人恢復時間更短，且大部分患者都適用，已經是很大的進步，如今最新照護流程又再更簡化及優化，對病人是更大的福音。

台大醫院心臟內科副教授林茂欣表示，相較於歐美先進國家，亞洲多數醫院目前仍沿用傳統TAVR流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數長達5至10天，甚至更久。即便韓國、日本及新加坡等鄰近的先進醫學中心，極簡策略的滲透率也仍有進步空間。

林茂欣指出，台大醫院心血管中心TAVR團隊過去結合麻醉部及影像醫學部同仁的努力，成功優化手術過程，建立更精簡且以病人舒適與安全為核心的治療模式，包含全身麻醉轉成鎮靜麻醉；2024年底起，進一步將流程優化延伸至術後照護，以病患的舒適安全為前提，讓相關監測在一般病房可以執行，術後無需讓病人進入加護病房，患者減少擔憂恐懼且可盡早下床，讓病患在穩定的狀況下隔日出院。

台大醫院也公布一年實際執行成果，林茂欣指出，院內順利完成30位病患（33%）術後可直接轉往普通病房，而其中17位病患（19%）可隔日順利出院，整體恢復情形良好，病人滿意度亦顯著提升。經驗已證明此極簡照護模式在適當患者中不僅不會犧牲其健康安全，反而大大提升就醫的舒適及滿意度。

實際接受相關照護的王女士也在記者會中分享，她2021年曾經因為二尖瓣膜及三尖瓣膜逆流接受過傳統開心手術，住院兩週的過程光是回想就很辛苦、很痛苦；2025年9月因嚴重主動脈瓣膜狹窄改接受導管手術，第一天辦理住院，第二天手術，第三天就成功出院，回到家裡之後並無特別不適，手術前會喘的問題順利改善，日常生活也都沒有問題。

除了病患體驗的改善，林茂欣指出，台大醫院的Minimalist TAVR照護模式，不僅有助於降低住院與加護病房佔床天數，也減少院內感染與長期臥床相關併發症的風險，提升床位周轉效率，對醫院營運、健保體系與病人照護均帶來正向效益，展現品質與效率並進的實務成果。

台大醫院今日也由余忠仁代表，與國際人工瓣膜醫材廠商愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）簽署合作備忘錄，打造「亞太區教育示範中心」，協助亞太區醫學中心培育更多Minimalist TAVR團隊，制定在地化的亞洲治療指引，成為亞太區瓣膜性心臟病教育示範重鎮。

台大醫院未來也將在這些臨床成果基礎上，規劃建構更完整的一站式心臟團隊（Heart Team）治療平台，逐步擴展至其他瓣膜疾病，如主動脈瓣逆流、二尖瓣及三尖瓣疾病等先進治療。