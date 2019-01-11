泡熱水澡一夜爽睡？醫曝「2大尷尬失誤」精神好到整晚醒著



▲想要靠泡澡換來一夜好眠嗎？小心泡錯失眠更嚴重。（圖／達志／示意圖）

圖、文／健談

最近天冷，泡個熱水澡後躲在被窩裡，身體暖暖的正好眠！然而，新光醫院睡眠中心李偉康臨床心理師提醒，泡熱水澡的確有助眠的效果，但要注意避免在睡前一小時泡澡、且泡澡的水溫不宜過高，才能避免達到反效果唷！



▲醫師提醒「2大失誤」恐怕讓人精神更好，失眠更嚴重。（圖／健談授權提供）

NG步驟1：睡前一個小時泡熱水澡

泡熱水澡可以讓身體的核心溫度提高，當體溫慢慢下降時就會產生睡意；然而，李偉康心理師提醒，若泡澡完立刻就寢，反而會使交感神經活化感覺精神更好喔！

NG步驟2：自覺溫度過高的熱水澡

溫水較能讓身體放鬆而達到舒眠的效果，若是使用溫度過熱的洗澡水時，反而會刺激交感神經活化而不利於入眠。但李偉康心理師也表示，由於每個人對於溫度的感受程度不同，只要自覺洗澡、泡澡的水溫過高，就應將溫度調低，以免影響睡眠。

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專家諮詢：新光醫院睡眠中心李偉康臨床心理師

本文經授權轉自：健談

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