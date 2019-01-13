結婚+孩子≠幸福公式！長輩愛催婚、逼生子...靠3招破解

▲單身女性步入婚姻後，要面臨家庭及社會多方的壓力。（圖／Pakutaso）

文／洪培芸

接受更多教育的女性，看似選擇變多了，變得自由了，然而同時角色也變得更多，隨之而來的責任、包袱、要求，甚至是自我期待。前三者來自於外在，當然也有來自於我們內在，對於自我的期盼。

催生的壓力，單身、已婚的女性其實都曾經面臨過。當外在壓力與內在資源出現不一致時，就成為了壓力。你可以試著看透這些話語背後的意涵，那些干涉底層的核心，並且持續辨識，刻意練習。

臨床心理師的處方箋

1.看穿家人背後的「善意」

這需要「學習」，而且要「刻意練習」，並且持續不懈地「提醒自己」。很難、很辛苦，我都知道，但這是必須。

家人不一定會是最了解我們的人，而是帶著他的視野，他自己的生命經驗，來給予我們提點。然而任何人的視野及生命經驗，終究會有侷限，終究會有盲點。

如果我們不去學習看穿家人的內心，背後的良善動機，那麼最親密的家人，就會變成距離最近的敵人；最愛你的人，往往也將傷害你最深。

▲親子教養、職場問題、家事分工...旁人往往都想給出高明的建議。（圖／翻攝自pixabay）

2.看透表面的「假議題」

很多時候，我們都是跟隨著對方拋給我們的刁難、挑釁、質疑、要求、命令、指責……在回應，還有起舞。所以，總是「一波未平，一波又起」。加上一波還能「三折」，你就更是感受到做人如此艱辛。

人際相處有如箭在弦上，分分秒秒都是如履薄冰。

有人認為婚姻美滿的方程式，生了孩子就是王道，有了後代就是解藥。他們有他們的世界觀及信仰，而有些人更是熱衷干涉別人的人生選項，所以每逢見面，總是耳提面命，甚至如同恫嚇 ，但是你知道，社會變遷如此快，教育制度總是一改再改，你有你的考量及為難。

更重要的是，你的人生，不是用來服膺別人的自我中心及教條。

▲婆媳問題也是女性家庭的必修課題。（圖／CFP）

3.保持「安全距離」，並不代表疏離

有些人朝夕相處，也有些人一日相處數小時，當然也有些人是逢年過節，才會相聚在一起。

無論哪一種人際關係，都免不了交集。遠距離？還是近距離？只要會讓你感到芒刺在背，心理不舒適的，我們就該用心思考「界線」和「距離」這回事。

恰到好處的人際關係，都有著適可而止的分際；過度涉入的人際關係，就讓侵門踏戶逐漸成形。

保持安全距離，並不會讓你失去這段關係，而是能夠保護自己，同時也讓對方清楚認識到，你的尊嚴，你的選擇不容小覷。

身為女人，多麼美好，因為我們總是能給予別人細膩的體貼，溫暖的依靠，所以別忘了，能夠帶給別人力量的你，更應該回過頭，挹注到自己的身上，還有你內心真正的需要。

本文摘自《人際剝削》／洪培芸 （臨床心理師）／寶瓶文化